Thứ Sáu, 15/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Nhà sàn 3 gian ở Nghệ An bị 'bà hỏa' thiêu rụi lúc 3h sáng

Hoài Thu 15/08/2025 08:54

Trong đêm khuya, nhà sàn của một hộ dân ở xã rẻo cao Mường Xén (Nghệ An) bị lửa thiêu rụi trong đêm.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương xã Mường Xén, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng tại bản Huồi Giảng 3 (xã Tây Sơn cũ).

screenshot_20250815_074155_facebook.jpg
Căn nhà sàn 3 gian bị thiêu rụi trong đêm. Ảnh: CSCC

Cụ thể, vào hồi 3h sáng 15/8, tại gia đình ông Vừ Nhìa Xử, bản Huồi Giảng 3 xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, cùng với hạn chế trong phương tiện hỗ trợ chữa cháy khiến toàn bộ nhà và tài sản bị thiêu rụi.

img_20250815_080917.jpg
Căn nhà cùng tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an, Quân sự xã cùng nhân dân đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do căn nhà gỗ 3 gian trong nhà có nhiều chất liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh, lực lượng tại chỗ không thể khống chế kịp thời khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 300 triệu đồng.

Clip: CSCC

Sáng 15/8, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 11/8/2025 đến ngày 13/8/2025

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 11/8/2025 đến ngày 13/8/2025

Đọc tiếp

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 11/8/2025 đến ngày 13/8/2025

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 11/8/2025 đến ngày 13/8/2025

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Nhà sàn 3 gian ở Nghệ An bị 'bà hỏa' thiêu rụi lúc 3h sáng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO