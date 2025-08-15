Pháp luật Nhà sàn 3 gian ở Nghệ An bị 'bà hỏa' thiêu rụi lúc 3h sáng Trong đêm khuya, nhà sàn của một hộ dân ở xã rẻo cao Mường Xén (Nghệ An) bị lửa thiêu rụi trong đêm.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương xã Mường Xén, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng tại bản Huồi Giảng 3 (xã Tây Sơn cũ).

Căn nhà sàn 3 gian bị thiêu rụi trong đêm. Ảnh: CSCC

Cụ thể, vào hồi 3h sáng 15/8, tại gia đình ông Vừ Nhìa Xử, bản Huồi Giảng 3 xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, cùng với hạn chế trong phương tiện hỗ trợ chữa cháy khiến toàn bộ nhà và tài sản bị thiêu rụi.

Căn nhà cùng tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an, Quân sự xã cùng nhân dân đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do căn nhà gỗ 3 gian trong nhà có nhiều chất liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh, lực lượng tại chỗ không thể khống chế kịp thời khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 300 triệu đồng.

Clip: CSCC

Sáng 15/8, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.