Giáo dục Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An động viên, trao hỗ trợ các nhà trường, giáo viên vùng lũ hơn 1 tỷ đồng Ngày 8/8, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác khắc phục sau lũ, chuẩn bị năm học mới và trao hỗ trợ các nhà trường, giáo viên bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 tại các xã: Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý.



Khẩn trương khắc phục bão lũ

Cơn lũ vừa qua, 3 xã Mường Xén, Bắc Lý và Mỹ Lý chịu thiệt hại nặng nề. Sau lũ, nhà cửa, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn bị hư hỏng nặng nề. Toàn xã ước tính thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi về công tác hỗ trợ mưa lũ tại Trường THPT Kỳ Sơn. Những ngày qua, đây là nơi đón tiếp các đoàn cứu trợ về nghỉ ngơi và lưu trú. Để việc cứu trợ được thuận lợi, lãnh đạo Sở cho biết, sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho nhà trường để tổ chức các bữa ăn miễn phí tại nhà trường nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho công tác thiện nguyện. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng ngành Giáo dục, có 5 điểm trường (điểm bản Nhãn Lỳ và Bình Sơn 1 của Trường Mầm non Tà Cạ, Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tà Cạ, Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén) bị thiệt hại nặng. Trong đó, mưa lũ đã cuốn trôi, làm hư hỏng tường rào, lớp học và nhiều trang thiết bị dạy học.

Ngoài ra, có 4 điểm trường ở bản Bình Sơn 2, Trường Mầm non Tà Cạ, Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Tà Cạ, Trường Mầm non Mường Xén, Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tây Sơn bị thiệt hại nhẹ do sạt lở đất. Ước tính thiệt hại của các trường học khoảng 4 tỷ đồng.

Sau lũ, điểm Trường Mầm non Tà Cạ tại bản Bình Sơn đã bị hư hỏng hoàn toàn, toàn bộ thiết bị dạy học đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Mỹ Hà

Tại xã biên giới Bắc Lý - một trong những vùng tâm lũ, ngành Giáo dục cũng bị thiệt hại nặng nề. Tại Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2, toàn bộ 2 khu nhà bán trú học sinh, với 10 phòng ở bị ngập nước, đất, đá, bùn tràn vào trong lớp hơn 1 mét. Nhà ký túc xá của giáo viên cũng bị ngập bùn. Đồ dùng dạy học, sinh hoạt bán trú của học sinh, giáo viên gồm chăn, bàn ghế học sinh, tủ lạnh, máy tính ... bị ngập nước hư hỏng.

Dù đã qua 2 tuần sau mưa lũ, nhưng công tác khắc phục vẫn đang ngổn ngang, chủ yếu tập trung vào việc múc bùn, đất ra khỏi sân trường, nhà ở bán trú học sinh và giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo trao tiền hỗ trợ các trường trên địa bàn xã Mường Xén. Ảnh: Mỹ Hà

Tại xã Mỹ Lý, hiện nay, qua thống kê ban đầu, riêng thiệt hại của ngành Giáo dục là hơn 10 tỷ đồng. Lũ đã ảnh hưởng trực tiếp làm hư hỏng hoặc cuốn trôi cơ sở vật chất các trường: Mầm non Bản Xốp Dương, Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1, bản Xốp Tụ, Trường PT Dân tộc bán trú THCS Mỹ Lý. Riêng Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục.

Ngoài thiệt hại cơ sở vật chất của các trường lớp, hàng nghìn giáo viên và học sinh ở các địa phương này cũng bị ảnh hưởng nặng nề như nhà bị lũ cuốn trôi, ngập nặng, việc khắc phục thiệt hại còn phải kéo dài.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2. Ảnh: Mỹ Hà

Nỗ lực đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới

Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại các nhà trường và các địa phương, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị, nhất là khi hiện nay công tác chuẩn bị cho năm học mới đã gần kề.

Những ngày qua, để đồng hành với các nhà trường, ngành Giáo dục đã phát động trong toàn ngành và huy động được hơn 3 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp. Bên cạnh đó, với tinh thần "trường giúp trường", nhiều trường học trên toàn tỉnh đã trực tiếp về các địa phương, các nhà trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ các trường học trên địa bàn xã Bắc Lý. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết, hiện Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Nghệ An 300 tỷ đồng. Về phía tỉnh, cũng đã có kế hoạch cấp 50 tỷ đồng cho ngành Giáo dục khắc phục mưa lũ. Số kinh phí này, Sở sẽ phân về cho các địa phương, nhà trường bị thiệt hại để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cơ bản, phục vụ dạy học khi bước vào năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ các giáo viên từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng/người. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, các nhà trường thống kê rõ thiệt hại, đề xuất nhu cầu trang thiết bị, quần áo, sách vở học tập chi tiết để ngành kịp thời hỗ trợ. Không để bất cứ một học sinh nào bị bỏ rơi sau lũ, phải nghỉ học vì lý do thiếu thốn.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng dự báo về những khó khăn trong năm học mới, trong đó, ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất, còn phải làm tốt công tác vận động học sinh tới trường.

Lãnh đạo xã Mỹ Lý báo cáo về công tác khắc phục mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, ảnh hưởng mưa lũ, đời sống gia đình học sinh khó khăn, vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn các thầy, cô khi đến trường gác lại vất vả riêng, phát huy trách nhiệm, lòng yêu thương, tận tụy, tiếp tục vận động học sinh về tựu trường đảm bảo năm học mới.

Qua khảo sát, ông Thái Văn Thành cũng cho biết, đối với các trường bị thiệt hại nặng, không đủ an toàn để tiếp tục sử dụng, phương án trước mắt, tạm thời chuyển học sinh về điểm trường an toàn, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất để bắt đầu năm học mới.

Điểm Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Mỹ Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ các trường học trên địa bàn xã Mỹ Lý. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện Nhà Xuất bản giáo dục trao tặng Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 và Mỹ Lý 2 hơn 10.000 cuốn sách. Ảnh: Mỹ Hà