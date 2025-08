40 điểm trường và trường học vùng lũ Nghệ An thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng

Lũ đã qua, nhưng ở các xã miền núi Nghệ An vẫn còn nhiều điểm trường bị cô lập; nhiều nơi học sinh, giáo viên có nguy cơ không thể đến trường vì bị chia cắt kéo dài. Công tác cứu trợ, khắc phục lũ lụt cho các trường trước thềm năm học mới vẫn còn rất khó khăn.

Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 40 điểm trường và trường học đứng chân tại các xã Keng Đu, Vĩnh Tường, Tam Thái, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Mường Xén, Thành Bình Thọ, Châu Tiến, Nậm Cắn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Chiêu Lưu, Xuân Lâm, Quỳnh Anh, Mường Típ, Mỹ Lý bị thiệt hại nặng do mưa lũ với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Riêng địa bàn xã Tương Dương có 7 trường bị ảnh hưởng trực tiếp, gồm: Mầm non Hòa Bình, Mầm non Xá Lượng, Mầm non Lưu Kiền, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền, Tiểu học Xá Lượng, Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, THCS Xá Lượng với tổng giá trị thiệt hại về cơ sở vật chất gần 5,5 tỷ đồng.