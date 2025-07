Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền động viên các địa phương miền Tây Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 27/7, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân, chính quyền các vùng bị ngập lụt; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông và phương án khắc phục hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng bởi bão số 3.