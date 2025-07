Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra Dự án Hồ chứa Bản Mồng

“

Dự án Hồ chứa nước bản Mồng được xây dựng trên sông Hiếu (Nghệ An), lòng hồ rộng 25 km2, chủ yếu nằm tại địa bàn 4 xã của Nghệ An và một phần thuộc tỉnh Thanh Hóa. Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An có dung tích 225 triệu m3, 8 trạm bơm lấy nước dọc sông Hiếu và nhà máy thủy điện công suất 45 MW. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.552 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước. Dự án được khởi công từ năm 2010 do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 làm chủ đầu tư cụm công trình đầu mối thuộc địa bàn xã; Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An làm chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.