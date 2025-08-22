Xây dựng Đảng Phấn đấu xây dựng xã Mường Xén trở thành điểm sáng phát triển ở miền Tây Nghệ An Sáng 22/8, Đảng bộ xã Mường Xén trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của xã Mường Xén sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Tà Cạ, Tây Sơn và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ).

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Mường Xén thực hiện nghi thức trước đại hội. Ảnh Đào Thọ

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị tỉnh Nghệ An. 250 đại biểu đại diện cho 821 đảng viên thuộc 46 chi bộ trên địa bàn xã Mường Xén dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Mường Xén xác định tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá: Phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế và bảo vệ rừng; đẩy mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa - tâm linh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc Đại hội. Ảnh: Đào Thọ

Đại hội thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động toàn khóa với nhiều đề án, kế hoạch trọng điểm: Phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương; phát triển kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thúc đẩy xuất khẩu lao động; xây dựng xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Xén đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần Đại hội đề ra các giải pháp sát thực tiễn để thực hiện thành công Nghị quyết đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đào Thọ

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đào Thọ

Đặc biệt, sau sáp nhập phải phát triển hài hòa bản sắc các dân tộc trên địa bàn xã; phát huy tốt vai trò chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững 3 yên "yên dân, yên địa bàn, yên biên giới" và thực hiện tốt công tác đối ngoại với các địa phương nước bạn Lào.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ xã Mường Xén thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ xã Mường Xén quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã biên giới ngày càng phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Nghệ An.