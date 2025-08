Xã hội Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao hỗ trợ Cựu chiến binh và người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Mường Xén Trong hai ngày 4 và 5/8, đoàn công tác của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã về thăm, trao quà động viên các Cựu chiến binh (CCB), Thanh niên xung phong (TNXP) và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Xén - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi đợt lũ lớn vừa qua.

Đoàn công tác trao quà cho CCB Lương Văn Việt, xã Mường Xén. Ảnh: CTV

Đoàn công tác do Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện là Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội - làm trưởng đoàn.

Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng hương; ông Trần Đình Thái - Phó Văn phòng Hội đồng hương; ông Trần Văn Lê - Chủ tịch Tập đoàn Cơ điện Phương Linh, một doanh nhân là người con của quê hương Nghệ An.

Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm hỏi bà con nhân dân xã Mường Xén. Ảnh: CTV

Hội đồng hương và doanh nhân Trần Văn Lê đã trao hơn 100 suất quà đến các CCB và TNXP trên địa bàn xã Mường Xén. Ảnh: CTV

Trong chuyến công tác, Hội đồng hương và doanh nhân Trần Văn Lê đã trao hơn 100 suất quà, bao gồm tiền mặt và hiện vật, đến các CCB và TNXP trên địa bàn.

Đặc biệt, đoàn đã trực tiếp đến thăm, động viên 4 gia đình CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm các ông: Võ Văn Tư, Lương Văn Việt, Trần Văn Hoàng và Phan Thanh Hải. Mỗi gia đình được nhận phần quà trị giá 7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội đồng hương cũng đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Xén để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho người dân. Tổng giá trị đợt trao quà lần này hơn gần 100 triệu đồng - là tấm lòng của những người con xứ Nghệ đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô hướng về quê hương thân yêu.