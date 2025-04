Xã hội Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội gặp mặt cựu chiến binh từng tham gia Giải phóng miền Nam Sáng 20/4, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức gặp mặt các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Dự buổi gặp mặt, có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước -nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3. Cùng dự có các đồng chí: Trương Đình Tuyển - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tạ Quang Ngọc, -nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản cùng gần 300 thành viên là CCB…

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhấn mạnh: “Trong không khí trang trọng và đầy tự hào, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); gặp mặt những người con Nghệ An hiện sinh sống tại Hà Nội, từng tham gia quân đội công an, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là dịp để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân những hy sinh to lớn của cha ông, đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Khang

Cách đây tròn 50 năm, vào ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập và thống nhất. Chiến thắng vĩ đại này không chỉ là dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc mà còn có ý nghĩa to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Đây là thành quả của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và lòng quyết tâm sắt đá của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng 30/4 không chỉ giải phóng miền Nam mà còn thống nhất non sông, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - đã có những đóng góp to lớn cả về nhân lực và vật lực. Theo thống kê, tổng số người Nghệ An tham gia quân đội qua các thời kỳ là gần 600.000 người; tham gia thanh niên xung phong là 45.000 người; tham gia công dân hỏa tuyến là 160.000 người. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh Nghệ An có 45.000 liệt sĩ; 56.000 thương binh; 2.885 Mẹ Việt Nam anh hùng; 75 Anh hùng Lực lượng vũ trang; hơn 130 sĩ quan cấp tướng trong quân đội và công an.

Nhiều tướng lĩnh xuất sắc quê hương Nghệ An đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, như: Đại tướng Chu Huy Mân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Đỗ Trình, Trung tướng Hoàng Kiện, Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh, Thiếu tướng Hoàng Niệm, Thiếu tướng Lê Xuân Kiện, Thiếu tướng Hoàng Đan…

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hoa cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Khang

Buổi gặp xúc động được nghe chia sẻ của các CCB đã từng tham gia trực tiếp, kể về chiến công chiến thắng 30/4/1975.

Các CCB tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Khang

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của buổi gặp mặt này: “Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt tri ân ý nghĩa, đến đây, chúng ta được gặp mặt trực tiếp những nhân chứng sống, những con người bằng da, bằng thịt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước…

Kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống kiên cường của dân tộc, của quê hương Nghệ An. Đây cũng là dịp để mỗi người con xứ Nghệ nhắc mình về trách nhiệm đối với sự phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới…”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Khang

Buổi gặp diễn ra trong không khí đầy tự hào, xúc động của những người con xứ Nghệ sống và làm việc trên đất Thủ đô, góp phần làm nên chiến thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975./.