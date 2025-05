Xã hội Chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 Công nhân Nghệ An viết tiếp hành trình yêu nước Ngay sau ngày đất nước ca khúc khải hoàn 30/4/1975 - Tháng Công nhân bắt đầu – như một sự tiếp nối đầy ý nghĩa. Và đúng dịp 30/4/2025 - Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - trên quê hương Nghệ An kiên trung, tình yêu nước được thắp lên trong những nhà xưởng rợp sắc cờ Tổ quốc, trong mỗi khuôn mặt rạng rỡ của công nhân, lao động...

Tác giả: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 1/5/2025

Màn đồng diễn của 1.000 công nhân Nghệ An trong Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2025. Clip: CSCC

Thiêng tiếng gọi tháng Tư

Những ngày này, không khí tại các khu công nghiệp, xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An sôi nổi hơn thường nhật. Đâu đâu cũng rực lên một sắc đỏ thiêng liêng - sắc đỏ cờ Tổ quốc, làm bừng lên khát vọng dựng xây.

Bảng tin Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An được thể hiện một cách sáng tạo, bắt mắt, mang những thông điệp ý nghĩa. Những góc ảnh độc đáo này là niềm tự hào của công nhân công ty. Ảnh: CSCC

Đó là những dãy nhà xưởng rợp màu cờ đỏ: trên tường, trên chuyền máy, trên bàn làm việc, trên màn hình desktop… thậm chí cờ được cắm cả trên cây cảnh, tung bay trên những chiếc quạt. Năm nay, rất nhiều công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đã bố trí, thiết kế riêng thêm 1 góc check-in trong công ty.

“Chúng tôi gắn cờ Tổ quốc dọc lan can các tòa nhà, dọc hành lang đông người qua lại và trang trí một góc bảng tin check-in bằng cờ, báo chí, khẩu hiệu. Những dòng chữ viết tay như: “Tự hào là người Việt Nam”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Nghệ An mãi đỉnh”… đơn sơ nhưng lại rất “chạm” đến cảm xúc của công nhân, lao động. Họ không chỉ chụp ảnh mà còn chia sẻ lên mạng xã hội... Những lao động người Trung Quốc ở đây cũng phấn khởi tham gia”, anh Nguyễn Quốc Việt – cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An nói.

Từ sân nhà máy đến từng dây chuyền sản xuất, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ. Ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào dân tộc được thắp sáng trong từng người lao động. Ảnh: CSCC

Và thật xúc động, khi bản thân mỗi người lao động như là một lá cờ đỏ thắm. Từ phát động của công đoàn cơ sở, người lao động đầu tư đồng phục cờ đỏ sao vàng, hẹn nhau nhuộm thắm nơi làm việc với niềm tự hào dân tộc. Tất cả như đánh thức ký ức thiêng liêng về một thời đấu tranh vệ quốc hào hùng của dân tộc, thu non sông về một mối. Và trong chính ký ức ấy, người công nhân của hôm nay được tiếp thêm động lực, thêm ý chí để tiếp tục hành trình làm nên những giá trị mới.

Tiếp nối sự lan tỏa của chương trình chào cờ, hát Quốc ca năm 2024, ngày 29/4/2025 vừa qua, hàng chục nghìn công nhân ở Nghệ An đã đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca ngay tại nơi làm việc. Chương trình đang được chuẩn bị nghiêm túc với sự phối hợp giữa các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và được duy trì trong suốt tháng 5. Năm 2024, sau 1 tháng tổ chức cho công nhân chào cờ đầu tuần, nhiều doanh nghiệp đã quyết định duy trì nghi thức này như một quy định bắt buộc với sự hưởng ứng mạnh mẽ của người lao động.

Thiêng liêng nghi thức chào cờ được thực hiện đồng loạt bởi hàng chục ngàn công nhân lao động trên toàn tỉnh. Clip: Diệp Thanh - CSCC

Từ những chương trình ý nghĩa đó, Tổ quốc hiện diện trong nhà máy, nghiệp gạch ngói, khu công nghiệp...; trong mỗi công nhân, lao động tháng Tư này với bằng cả sự biết ơn, niềm tin vào tương lai quê hương, đất nước.

Khí thế lao động tháng Năm

Nếu tháng Tư là tháng của những cảm xúc thiêng liêng, thì tháng Năm - Tháng Công nhân - chính là lời hồi đáp bằng hành động. Sau sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, là màu áo công nhân thấm đẫm mồ hôi lao động. Sau tiếng Quốc ca vang lên giữa nhà xưởng, là nhịp máy không ngừng nghỉ, là những bàn tay cần mẫn đang miệt mài làm nên của cải, vật chất.

1.000 công nhân đồng diễn trong Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2025. Ảnh: Diệp Thanh

Trên quê hương Nghệ An- nơi từng sản sinh biết bao thế hệ anh hùng - những người công nhân đang viết tiếp hành trình ấy theo cách của thời bình: Sáng tạo trong sản xuất, kỷ luật trong lao động, đoàn kết trong phong trào và nhân văn trong hành động.

Tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, các phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát động sôi nổi. Trong bối cảnh biến động thuế quan, những sáng kiến thiết thực, những cải tiến trên từng thao tác đã giúp doanh nghiệp vững vàng vượt khó. Để tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo đó, năm nay, tổ chức công đoàn ở Nghệ An đã sớm xây dựng Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới” với Diễn đàn “Công nhân lao động sáng tạo”, “Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025”…

Từ phát động của Công đoàn KKT Đông Nam, các công đoàn cơ sở vận động được hơn 300 đơn vị máu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: CSCC

Từ các khu công nghiệp lớn đến doanh nghiệp nhỏ, đâu đâu cũng sôi nổi các hoạt động hướng đến Tháng Công nhân. Ngay trong những ngày này, công nhân, viên chức, người lao động ở các huyện như Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Nam Đàn... đã triển khai những hoạt động hướng về Tháng Công nhân năm 2025. Đó là những giải thể thao, những hội thi tay nghề, những chương trình giao lưu... vừa quy mô vừa thiết thực.

Tháng Công nhân còn là dịp để tổ chức công đoàn thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ lực lượng sản xuất chính của xã hội. Những suất quà, những cuốn sổ tiết kiệm, những chương trình khám sức khỏe… tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai đồng loạt, đảm bảo về quy mô lẫn chất lượng. Từng hành động ấy - nhỏ thôi - nhưng đang góp phần dựng nên một bức tranh lớn: Nơi người công nhân không còn đơn độc, mà là trung tâm của sự phát triển, là lực lượng chính yếu trong hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.

Công nhân Nghĩa Đàn thể hiện lòng yêu nước thông qua hoạt động vẽ nón lá. Ảnh: CSCC

Công đoàn Công ty TNHH Luxshare-ICT tổ chức chiếu phim đề tài chiến tranh - lòng yêu nước cho công nhân, lao động trong ký túc xá. Ảnh: CSCC

Với chuỗi hoạt động sáng tạo theo từng năm, Tháng Công nhân không chỉ là dịp để nhìn lại, để tri ân, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy hy vọng. Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, những công nhân trên quê hương Nghệ An đang nối dài khúc quân hành năm xưa bằng những bước chân vững chãi giữa thời đại mới, cùng nhau viết tiếp hành trình xây dựng quê hương bằng những giọt mồ hôi và nhịp đập yêu nước.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tinh thần đó của những người công nhân, lao động càng được thể hiện hào hùng, quyết liệt hơn bao giờ hết; bởi, sau những khúc quân hành hào hùng là nhịp sống mới đang hồi sinh. Sau màu đỏ của cờ Tổ quốc là những đôi tay cần mẫn. Và sau những lời hô vang đầy khí thế là hành động, là trách nhiệm, là tinh thần không ngừng tiến về phía trước.