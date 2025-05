Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đón các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành

Sáng 3/5, tại Ga Vinh, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tham dự lễ đón, về phía Bộ Quốc phòng, có các đồng chí: Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ - Phó Cục trưởng Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Bùi Đức Hiền – Phó Tư lệnh Binh chủng Phòng không – Không quân; Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12; Đại tá Trần Bá Khương - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu.

Về phía Quân khu 4, có các đồng chí: Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.