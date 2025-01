Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm, chúc mừng Anh hùng LLVT nhân dân - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tròn 100 tuổi Chiều 19/1, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm Anh hùng LLVT nhân dân - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và chúc mừng ông tròn 100 tuổi.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng bức trướng chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tròn 100 tuổi. Ảnh: Nguyễn Khang

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có đồng chí: Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội; Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc Tết và tặng bức trướng nhân dịp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tròn 100 tuổi. Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin ngắn gọn với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về tình hình vui Xuân, đón Tết của bà con quê hương tỉnh nhà; trao đổi nhanh những kết quả tiêu biểu về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và chuẩn bị Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm, chúc Tết Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Nguyễn Khang

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đến đời sống các gia đình người có công trên địa bàn. Tập trung mọi nguồn lực kêu gọi ủng hộ xóa nhà tranh tre, dột nát. Tết đến, Xuân về, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm các đồng chí là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cảm động trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh nhà, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước xem đó là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình. Trung tướng khẳng định, dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhiều nhưng vẫn luôn phấn đấu là công dân gương mẫu của Thủ đô, gia đình luôn chấp hành các chính sách của Đảng, Nhà nước, còn sức khỏe, còn cống hiến cho các hoạt động của người Nghệ xa quê…