Hội đồng hương Nghệ An tại Đức kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 24/5, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức và Vương quốc Anh (21–28/5/2025), đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức tổ chức trang trọng tại Thủ đô Berlin.