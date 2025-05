Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Ngày 20/5, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương; Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Quế Thị Trâm Ngọc - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Kỳ Thanh

Đón tiếp, làm việc với đoàn có các đồng chí: Đoàn Khắc Hoàng - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; Dương Hoàng Minh - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nga, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc với Đại sứ quán trong một thời điểm đặc biệt – nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đồng chí gửi lời cảm ơn tới các cán bộ Đại sứ quán đã dành thời gian đón tiếp đoàn một cách trọng thị, thân tình.



Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Theo đó, quy mô kinh tế của Nghệ An hiện đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%, đứng thứ 13 toàn quốc. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 3,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 2,2 tỷ USD. Đặc biệt, Nghệ An đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với gần 1,75 tỷ USD vốn thu hút năm 2024, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn lên 155, với tổng vốn đăng ký đạt 5,99 tỷ USD.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc làm việc tại Đại sứ quán.

Riêng trong quan hệ thương mại với Liên bang Nga, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu từ Nghệ An sang Nga đạt hơn 5,56 triệu USD, tập trung vào các mặt hàng nông sản chế biến, bao bì, tinh dầu,…

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng nhấn mạnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ, kết nối của Đại sứ quán trong việc tăng cường giao lưu, thúc đẩy thương mại, xúc tiến đầu tư giữa Nghệ An với các đối tác Nga, đặc biệt, trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, du lịch, văn hóa. Nghệ An hiện sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP, trong đó, một số đã có mặt tại thị trường châu Âu, Mỹ và Thái Lan. Đây là cơ sở để mở rộng xuất khẩu sang Nga nếu có các cơ chế hỗ trợ và xúc tiến phù hợp.

Đồng chí Đoàn Khắc Hoàng - Tham tán Công sứ Việt Nam tại Liên bang Nga đại diện Đại sứ quán đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An cũng như nỗ lực tăng cường đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua. Nhắc lại chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên bang Nga trong tháng 5 vừa qua, đồng chí Tham tán Công sứ Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định, chuyến làm việc của lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai các thỏa thuận địa phương giữa 2 quốc gia đã đạt được; góp phần phát triển tình hữu nghị giữa 2 quốc gia.

Khẳng định một số thế mạnh của Nghệ An, nhất là vật liệu xây dựng, nông sản, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc kết nối đối tác, xúc tiến thương mại và tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác tại Nga; góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Nghệ An với các địa phương của Nga cũng như của Nghệ An với Liên bang Nga.