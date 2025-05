Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga Từ ngày 16/5, đoàn Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công thương; Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Quế Thị Trâm Ngọc - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Kỳ Thanh - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Đặng Thị Thanh Huyền - Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Ngày 16/5, đoàn đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Ulyanovsk có Ngài Aleksey Russkikh, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk và Ngài Valery Malyshev - Chủ tịch Hội đồng lập pháp tỉnh Ulyanovsk và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường cùng dự buổi làm việc.

Thống đốc tỉnh Ulyanovsk và Chủ tịch Hội đồng lập pháp tỉnh Ulyanovsk tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Kỳ Thanh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến công tác trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950–2025), cùng với dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình và các đại biểu tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Kỳ Thanh

Đồng chí Nguyễn Nam Đình điểm lại chặng đường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, bắt đầu từ năm 1986 với những chương trình hợp tác lao động đầu tiên, được chính thức hóa bằng Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị năm 2007. Những kết quả nổi bật đã trở thành biểu tượng sâu sắc của tình hữu nghị hai bên, tiêu biểu là việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk năm 2017 – một công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự trân trọng và ngưỡng mộ của nhân dân Nga đối với vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam. Tượng đài này không chỉ là một công trình văn hóa mà còn là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga.

Ngược lại, vào tháng 4 năm 2024, Nghệ An đã tiếp nhận bức tượng đồng V.I. Lenin do chính quyền Ulyanovsk trao tặng và đặt tại Quảng trường trung tâm thành phố Vinh. Đây được coi là một “hồi âm lịch sử”, thể hiện sự trân quý đối với tình cảm và sự hỗ trợ của Ulyanovsk, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ văn hóa, chính trị giữa hai địa phương.

Ông Aleksey Russkikh, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk và đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi văn kiện do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Aleksey Russkikh đã ký.

Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, hai bên đặc biệt ghi nhận sáng kiến hợp tác giữa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và Trường THPT mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ulyanovsk). Bản Thỏa thuận hợp tác giữa hai trường là nền tảng để thúc đẩy giao lưu học sinh, trao đổi giáo viên, và tăng cường giảng dạy tiếng Nga, tiếng Việt – một hướng đi thiết thực nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ và hiểu biết văn hóa.

Về kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu từ Nghệ An sang Liên bang Nga đạt trên 3,8 triệu USD, tập trung vào các mặt hàng nông sản, đồ gỗ, tinh dầu và bao bì.

Thống đốc tỉnh Ulyanovsk tặng quà lưu niệm tới đồng chí Bùi Đình Long. Ảnh: Kỳ Thanh

Đồng chí Nguyễn Nam Đình đề cập đến ý tưởng xây dựng Tòa nhà Thương mại Nghệ An tại thành phố Ulyanovsk – nơi quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa – ẩm thực Việt tại Nga. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng đang nghiên cứu xây dựng Làng hữu nghị Việt – Nga ngay tại thành phố Vinh, kết hợp mô hình du lịch – lưu trú – giáo dục nhằm tăng cường giao lưu nhân dân.

“Trên cương vị là cơ quan dân cử, chúng tôi xin đề xuất tăng cường trao đổi, thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng lập pháp tỉnh Ulyanovsk, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách, giám sát và phát huy vai trò của đại biểu dân cử trong quản lý, phát triển địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của lãnh đạo hai bên, mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng lập pháp tỉnh Ulyanovsk sẽ góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Nam Đình khẳng định.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Aleksey Russkikh, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk chào đón đoàn công tác của tỉnh Nghệ An, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữ hai tỉnh, quê hương của lãnh tụ Lê nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mối quan hệ bền chặt, thủy chung, son sắt này được xây đắp từ những năm 1986, được bồi đắp bằng tình cảm của chính quyền và nhân dân 2 tỉnh, 2 nước.

Ngài thống đốc tin tưởng, trong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục có những hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, điện tử, lắp ráp cơ khí, máy móc ô tô. Đặc biệt, sự kiện Tập đoàn TH đầu tư tại Liên Bang Nga sẽ mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngài thống đốc cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam nói chung, người Nghệ An nói riêng đối với sự phát triển của Ulyanovsk và tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa 2 tỉnh sẽ ngày càng phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tiến hành trao Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giai đoạn 2025–2030. Đại diện tỉnh Nghệ An, ông Aleksey Russkikh, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk và đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi văn kiện do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Aleksey Russkikh đã ký trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh. Thỏa thuận tập trung vào thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, khoa học và kỹ thuật, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và du lịch...

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Ulyanovsk; dâng hoa tại tượng đài Lênin; thăm trung tâm đào tạo trẻ có năng khiếu tỉnh Ulyanovsk.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Quảng trường Chiến thắng – một sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của nhân dân Ulyanovsk. Tại đây, đoàn đã cùng chính quyền và nhân dân địa phương dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với những người anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập và hòa bình.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Ulyanovsk.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa tại đài tưởng niệm Lênin.

Sự kiện cũng là dịp để tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc.