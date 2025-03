Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tiếp phái đoàn Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga Chiều 22/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với phái đoàn Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Du lịch Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có ông Andrey Kovtun - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Trưởng đại diện Văn phòng Tập đoàn Novatek tại Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn tại Nghệ An lần này nhằm kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên theo định hướng lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, chiều ngày 21/3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga R.N. Minnikhanov.





Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng đón tiếp ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Du lịch, Cộng hoà Tatarstan, Liên bang Nga và các thành viên trong Đoàn đến thăm và làm việc tại Nghệ An; đồng thời thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, tiềm năng du lịch của tỉnh Nghệ An.

Sau khi giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của Cộng hoà Tatarstan, ông Sergey Ivanov đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa 2 bên và mong muốn kết nối để thúc đẩy phát triển, trước hết là trong lĩnh vực du lịch.

Ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước về Du lịch nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

“Chúng tôi rất sẵn sàng để bắt đầu hợp tác với Nghệ An các dự án để phát triển du lịch”, ông Sergey Ivanov khẳng định, trên cơ sở đó đề xuất nghiên cứu để mở các chuyến bay charter (bay thuê chuyến) nối thẳng giữa Sân bay Vinh với Sân bay Kazan.





Ông Andrey Kovtun - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Trưởng đại diện Văn phòng Tập đoàn Novatek tại Việt Nam cũng cho rằng, cả Cộng hòa Tatarstan và tỉnh Nghệ An đều có tiềm năng rất lớn để hợp tác phát triển.

Ông Andrey Kovtun - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Trưởng đại diện Văn phòng Tập đoàn Novatek tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, ông cho biết đã tìm hiểu và được biết trong năm 2025, Sân bay Vinh sẽ được cải tạo, nâng cấp để đủ điều kiện đón các loại tàu bay lớn, đây là cơ hội rất tốt để mở các chuyến bay thẳng giữa Vinh và thủ đô Kazan của Cộng hòa Tatarstan theo hình thức charter. Bởi Nghệ An có khí hậu, bãi biển phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách Nga, vấn đề lúc này là tổ chức giao thông đi lại thuận tiện.

Bên cạnh đó, với vị trí là Trưởng đại diện Văn phòng Tập đoàn Novatek tại Việt Nam, một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất ở Liên bang Nga, ông Andrey Kovtun cho biết lãnh đạo Tập đoàn rất quan tâm và nghiên cứu kỹ dự án nhiệt điện khí LNG sắp triển khai tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và đang cố gắng để có thể tham gia dự án nguồn điện quan trọng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tặng quà lưu niệm đến ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Du lịch, nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thống nhất với các đề xuất kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Cộng hòa Tatarstan và Nghệ An, bắt đầu từ lĩnh vực du lịch để đưa du khách 2 bên đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Điều này rất thuận lợi khi Nghệ An có một lực lượng đông đảo các cựu du học sinh, lao động từng học tập, làm việc tại Liên Xô. Ngược lại, du khách Nga có thêm lựa chọn để nghỉ dưỡng tại Việt Nam bên cạnh các địa điểm quen thuộc như: Nha Trang, Phú Quốc…

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mời phái đoàn Cộng hòa Tatarstan và các doanh nghiệp lữ hành sang làm việc, khảo sát để thúc đẩy hợp tác, tiến tới ký kết mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Trong đó, Nghệ An mong muốn các doanh nghiệp trong các lĩnh vực có thể mạnh của Cộng hòa Tatarstan sang tìm hiểu, đầu tư tại Nghệ An, từ đó xuất khẩu hàng hóa sang nước thứ ba.

Ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Du lịch, nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: Nghệ An có số lượng lao động lớn, tay nghề cao, nhiều ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi lớn nhất chính là sự nhiệt tình, trách nhiệm của chính quyền tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư một cách nhanh nhất.

Riêng đối với dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay tỉnh đang thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục để tiến tới chấp thuận chủ trương đầu tư và mời thầu rộng rãi.

Đánh giá cao năng lực của Tập đoàn Novatek, đặc biệt là sự chủ động nguyên liệu là khí LNG, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tập đoàn tham gia đấu thầu dự án quan trọng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm với phái đoàn Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn, thông qua chuyến thăm, làm việc lần này, các ông Sergey Ivanov, Andrey Kovtun sẽ giới thiệu, lan tỏa hình ảnh của Nghệ An tại Cộng hòa Tatarstan nói riêng và Liên bang Nga nói chung, đồng thời các ông tiếp tục là cầu nối quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên, cũng như với các chủ thể, đối tác khác của Liên bang Nga.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước về Du lịch, nước Cộng hoà Tatarstan, Liên bang Nga đã thống nhất trao đổi các phái đoàn của hai bên, trước hết là trên lĩnh vực du lịch để thảo luận và tiến tới các nội dung hợp tác cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi với phái đoàn Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Ảnh: Thành Duy

Cộng hòa Tatarstan là một chủ thể của Liên bang của Nga, nằm ở trung tâm đồng bằng Đông Âu, cách Moskva khoảng 800 km về phía Đông, có diện tích là 68.000 km² với dân số khoảng 3,8 triệu người, thủ đô là thành phố Kazan. Đây là một trong những khu vực giàu có và phát triển nhất của Liên bang Nga với quy mô GDP khoảng 58 tỷ USD. Cộng hòa Tatarstan có nền kinh tế đa dạng, công nghiệp khai thác dầu mỏ, hóa dầu, chế tạo phát triển mạnh mẽ, được biết đến là quê hương hãng ô tô KAMAZ - hãng xe tải hạng nặng lớn nhất nước Nga và sản xuất trực thăng Mi-8, Mi-17… Công nghệ cao, du lịch, thương mại, nông nghiệp cũng là các ngành kinh tế quan trọng của Cộng hòa Tatarstan.

Phái đoàn Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga đến thăm, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Ảnh:

Thanh Huyền