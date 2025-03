Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh: Đưa ngành Y tế Nghệ An phát triển xứng tầm trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định, tỉnh luôn đồng hành với ngành Y tế để đưa ngành phát triển xứng tầm trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.

Chiều 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, làm việc với Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh có TS. Bác sĩ CKII Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, lãnh đạo một số bệnh viện công lập, tư nhân và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Mạng lưới các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh phát triển nhanh, rộng khắp, đa dạng

Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Y tế, những năm qua, ngành Y tế Nghệ An đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật đáng ghi nhận, phát triển tích cực, phấn đấu để trở thành Trung tâm Y tế vùng Bắc Trung Bộ.

TS.Bác sĩ CKII Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ngày càng được nâng cao hơn so với trước; nhiều kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến được áp dụng trong khám, chữa bệnh; giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao như: Mổ tim hở, can thiệp mạch, thụ tinh ống nghiệm...

Hiện tại, ngành Y tế Nghệ An đã có 2 bệnh viện: Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Ung bướu được giao nhiệm vụ tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ; trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não.

Sơ đồ ngành Y tế Nghệ An.

Trong thời gian qua, ngành cũng đã chủ động phối hợp với các trường để đào tạo nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý.

Tinh thần thái độ phục vụ đã có bước chuyển biến căn bản; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế ngày càng cao hơn so với trước.

PGS. TS Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Công tác quản lý, quản trị, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính được quan tâm cải thiện.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1 đơn vị tự chủ tài chính (nhóm I); 18 đơn vị tự chủ (nhóm II); 17 đơn vị tự chủ tài chính (nhóm III) và 9 đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; 12 bệnh viện, trung tâm y tế triển khai bệnh án điện tử, tốp đầu toàn quốc.

Tình hình thực hiện 5 chỉ tiêu trên lĩnh vực y tế tại Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồ họa: Thành Duy

Qua rà soát, đánh giá, dự kiến 5/5 chỉ tiêu lĩnh vực y tế tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện đạt và vượt, trong đó, đến hết năm 2024 đã có 3/5 chỉ tiêu lĩnh vực y tế đạt và vượt mục tiêu gồm: Số giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ % trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm.

TS. Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh Nghệ An sẽ tập trung vào 3 trụ cột then chốt: Xây dựng và củng cố hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, đặc biệt, ưu tiên cho các vùng miền núi và khu vực khó khăn; phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; triển khai y tế thông minh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

TS.Bác sĩ CKII Thái Doãn Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TTH Group, doanh nghiệp sở hữu nhiều bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế Nghệ An đối diện không ít khó khăn, thách thức như: Nguồn nhân lực y tế còn thiếu cục bộ về số lượng và chất lượng. Nhân viên y tế bỏ việc tại một số đơn vị công lập ra tư nhân, việc thu hút bác sĩ về vùng miền núi, y tế cơ sở rất khó khăn...

Cùng với đó, hạ tầng, cơ sở vật chất tại một số cơ sở y tế xuống cấp, lạc hậu; các bệnh viện thường xuyên quá tải, nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Thiết bị y tế thiếu ở hầu hết đơn vị.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính gặp khó khăn khi giá viện phí chưa tính đúng, tính đủ. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại một số bệnh viện vẫn còn diễn ra do công tác đấu thầu khó khăn trong 3 năm gần đây, sau đại dịch Covid -19, việc đấu thầu tại các cơ sở y tế như vùng miền núi số lượng ít nên nhà thầu không mặn mà, bỏ thầu, gián đoạn cung ứng.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đây cũng là những vấn đề chính tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Y tế và cơ sở y tế công lập, ngoài công lập kiến nghị. Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trao đổi, nêu quan điểm xử lý trước các kiến nghị, đề xuất của ngành Y tế liên quan đến quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất; chính sách tuyển dụng; trụ sở của các đơn vị y tế; cơ chế, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị trong thời gian tới, Sở Y tế tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ, gồm: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ tỉnh giao và công tác quản trị ngành.

Trong đó, đối với nhiệm vụ thứ nhất, Sở Y tế cần triển khai tốt các đề án đã giao trên cơ sở rà soát lại để thực hiện, đồng thời, tham mưu xây dựng, ban hành các đề án mới nếu cần, đặc biệt, cần tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển y tế chuyên sâu tại TP. Vinh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu quy hoạch phát triển ngành Y tế bài bản trong bối cảnh sắp tới bỏ cấp huyện, mở rộng xã; xử lý những vấn đề khó khăn như đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế; tham mưu thực hiện hiệu quả công tác y tế cơ sở.

Đối với thực hiện nhiệm vụ quản trị ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở Y tế phát huy hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; trong đó, gắn với việc động viên, khích lệ, tạo điều kiện, đồng thời, xử lý nghiêm những đơn vị thực hiện không đúng, nhất là trong công tác khám, chữa bệnh…

Tham mưu tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở khi tiến hành bỏ chính quyền cấp huyện, sáp nhập xã

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thống nhất với 9 mặt công tác đạt được như trong báo cáo đã nêu; đồng thời, nhấn mạnh 4 kết quả nổi bật đạt được; qua đó, ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cơ bản thống nhất với 13 nhiệm vụ, giải pháp của ngành.

Trên cơ sở đó, về công tác chỉ đạo chung, đồng chí đề nghị Sở Y tế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gắn chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi từ Sở đến các bệnh viện, đơn vị trực thuộc để chung tay phát triển ngành.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đảng ủy, Văn phòng UBND tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, nhân lực của các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để phân loại, sắp xếp, lựa chọn đầu tư xác định mũi nhọn, có quy hoạch bài bản để tránh lãng phí trong đầu tư.

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế; quan tâm đẩy mạnh năng lực, hiệu quả y tế dự phòng gắn với đổi mới hệ thống y tế cơ sở, hoạt động hiệu quả và phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát trên địa bàn...

Ban Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng bệnh trong nhân dân; đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở; duy trì đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản được đào tạo trong thực hiện các hoạt động y tế tại thôn, bản.

Nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người dân bằng nhiều hình thức tại các cơ sở y tế.

Triển khai các biện pháp quản lý giá thuốc, chất lượng thuốc; chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị thực hiện tốt công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, đáp ứng kịp thời, đầy đủ, có chất lượng cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh. Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ làm việc để thông qua quy trình, thủ tục giao cho Sở Y tế thực hiện.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đề nghị ngành Y tế tiếp tục chú trọng việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, hỗ trợ các tỉnh nước bạn Lào.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy chế, quy định tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối dược, mỹ phẩm trên địa bàn; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo trợ xã hội.

Đặc biệt, ngành cần nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tham mưu UBND tỉnh tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở khi tiến hành bỏ chính quyền cấp huyện, sáp nhập xã.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với các cơ sở y tế, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản công; thực hiện nghiêm các quy trình, quy định trong mua sắm, đấu thầu; triển khai các hoạt động xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể đối với các lĩnh vực chuyên sâu; công tác Y tế dự phòng; công tác khám, chữa bệnh với tuyến huyện và tuyến tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh đã chỉ rõ hướng xử lý cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế.

Trước khi kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh luôn đồng hành với ngành Y tế để đưa ngành phát triển xứng tầm trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.