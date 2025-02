Xã hội

Y tế Nghệ An nỗ lực bước vào kỷ nguyên vươn mình

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Y tế Nghệ An phấn đấu tạo chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, tích cực, nỗ lực, nội lực, tự tin để vượt qua thách thức, thực hiện tốt các định hướng và mục tiêu phát triển.... Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi cùng Tiến sĩ Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An xung quanh vấn đề này.