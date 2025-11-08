Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra các công trình trọng điểm Sáng 11/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường các công trình trọng điểm để tổ chức khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng; Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác về tiến độ dự án đường ven biển đoạn qua phường Tân Mai. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã kiểm tra tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7 – Km76, dài 59,91 km. Con đường mang ý nghĩa chiến lược này có tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới cho vùng ven biển.

Hiện mặt bằng dự án đoạn qua phường Tân Mai đang vướng 1 hộ. Ảnh: Thành Duy

Dọc tuyến có tất cả 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn: Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang; và 3 cầu nhỏ: Tân Long, Kênh Nhà Lê, Nghi Tân đã hoàn thành.

Tuy vậy, toàn tuyến vẫn còn vướng mặt bằng của 4 hộ dân tại phường Tân Mai (thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Quỳnh Dị và các xã: Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc thuộc thị xã Hoàng Mai cũ) và xã Quỳnh Phú (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã An Hòa, Phú Nghĩa, Thuận Long, Văn Hải thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ) với tổng chiều dài 0,09 km, đây là những “nút thắt” cuối cùng trước ngày thông tuyến.

Lãnh đạo phường Tân Mai báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về giải pháp giải phóng mặt bằng đoạn còn lại. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng và các địa phương báo cáo chi tiết tiến độ thi công cũng như những khó khăn còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là lực lượng trực tiếp bám công trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra mặt bằng dự án đoạn qua xã Quỳnh Phú. Ảnh: Thành Duy

Phần việc còn lại tuy không lớn về khối lượng nhưng có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn tuyến, đặc biệt là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về mặt bằng tại xã Quỳnh Phú. Ảnh: Thành Duy

Trường hợp đã áp dụng đầy đủ các biện pháp mà vẫn không đạt được sự đồng thuận, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành kịp tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Thi công đường ven biển đoạn qua xã Quỳnh Phú. Ảnh: Thành Duy

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đến kiểm tra tại dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) ở phường Vinh Hưng (được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường: Quán Bàu, Hưng Đông và các xã: Nghi Kim, Nghi Liên thuộc thành phố Vinh trước đây).

Đây là dự án nhóm A, công trình cấp I, có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh, thuộc dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tại phường Vinh Hưng. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành thử. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Nghệ An đăng ký 3 công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khảo sát cơ sở vật chất Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) đã được Bộ Xây dựng lựa chọn trình Thủ tướng Chính phủ để tổ chức 1 trong 7 điểm cầu truyền hình trực tiếp tổ chức Lễ khởi công, khánh thành trong cả nước, dự kiến vào ngày 19/8 tới đây.

Sau khi tham quan cơ sở vật chất của Bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo đơn vị, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Công an tỉnh báo cáo tiến độ dự án và công tác chuẩn bị để tổ chức cầu truyền hình trực tiếp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã phát biểu trao đổi một số nội dung đối với Bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ đạo một số nội dung về bố trí công năng các công trình của Bệnh viện đảm bảo hợp lý. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời lưu ý một số nội dung cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện.

Hiện còn khoảng 10% khối lượng xây dựng nằm ở một số hạng mục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bóc tách rõ phần khối lượng này, xác định các hạng mục bắt buộc và hoàn thành trước ngày 19/8. Các thủ tục pháp lý liên quan cần khẩn trương hoàn thiện để đủ điều kiện nghiệm thu, thanh quyết toán, qua đó đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tạo nguồn lực cho nhà thầu hoàn thành các phần việc còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An về Lễ khánh thành tổ chức vào ngày 19/8. Ảnh: Thành Duy

Về công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, thời gian từ nay đến ngày 19/8 không còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng toàn bộ các khâu hậu cần, tổ chức và truyền thông, bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm và không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện; qua sự kiện góp phần khẳng định vị trí, thương hiệu, đồng thời tạo điểm nhấn cho ngành Y tế của tỉnh và khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn công tác UBND tỉnh và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn chủ động rà soát hồ sơ thiết kế, nếu có phát sinh thì bổ sung hoặc điều chỉnh một lần; hoàn thiện các thủ tục pháp lý phục vụ nghiệm thu. Sở Y tế phối hợp các sở, ngành liên quan xem xét lại dây chuyền công năng của bệnh viện, xác định các hạng mục cần thiết cho đầu tư, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho người dân.

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sở Tài chính phối hợp trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán; cùng chủ đầu tư và Sở Y tế xác định nhu cầu vốn giai đoạn tiếp theo để đăng ký Trung ương.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, đảm bảo vệ sinh môi trường, cùng Sở Xây dựng tham mưu phương án di dời nghĩa trang trước Bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Công an tỉnh hướng dẫn hoàn thiện các hạng mục, thủ tục liên quan và hỗ trợ Bệnh viện vận hành bài bản ngay từ đầu công tác phòng cháy, chữa cháy, môi trường; trước mắt đảm bảo an ninh, trật tự tại Lễ khánh thành, dự kiến vào ngày 19/8.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao phường Vinh Hưng phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đóng cửa nghĩa trang trước Bệnh viện; đảm bảo an ninh trật tự khi Bệnh viện đi vào hoạt động; đầu tư hạ tầng xung quanh thuộc phạm vi trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, người đứng đầu UBND tỉnh tin tưởng, trên nền tảng đội ngũ và cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của Bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trở thành điểm sáng của ngành Y tế Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần xây dựng Nghệ An thành trung tâm Y tế khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.