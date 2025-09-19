Thời sự Nghệ An thành lập 4 tổ công tác giải quyết vướng mắc cho cấp xã Nghệ An thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký ban hành ngày 17/9/2025.

Mỗi tổ công tác do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, cùng Tổ phó và các thành viên là lãnh đạo, đại diện các sở, ngành của tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường.

Một góc khu vực phường Thành Vinh, Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, các tổ còn mời đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tham gia.

Các tổ công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được giao, bao gồm chỉ đạo, xử lý và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa bàn được phân công.

Tổ trưởng các tổ công tác được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình công tác, triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ. Trong quá trình làm việc, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các xã, phường, với vai trò thành viên các tổ công tác, được yêu cầu chuẩn bị báo cáo chi tiết về tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian vừa qua. Báo cáo cần nêu rõ kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của các tổ công tác được Chủ tịch UBND tỉnh ấn định trước ngày 15/10/2025.

Sau việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, Nghệ An hiện có 130 xã, phường. 4 tổ công tác được phân công cụ thể như sau:

Tổ 1: Do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ Trưởng, phụ trách các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò và các xã: Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh, Đông Thành.

Tổ 2: Do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách các xã: Đông Lộc, Nghi Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Phúc Lộc, Văn Kiều, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình, Con Cuông, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục, Châu Khê, Bình Chuẩn, Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Tân Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Tân Kỳ, Tân An, Nghĩa Hành, Nghĩa Đồng, Tân Phú, Giai Xuân, Tiên Đồng.

Tổ 3: Do đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách các phường: Thái Hòa, Đông Hiếu, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai và các xã: Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Anh Sơn, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh An, Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng.

Tổ 4: Do đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách các xã: Đô Lương, Văn Hiến, Lương Sơn, Bạch Ngọc, Thuần Trung, Bạch Hà, Cát Ngạn, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Tam Đồng, Hoa Quân, Kim Bảng, Bích Hào, Xuân Lâm, Đại Đồng, Tương Dương, Tam Quang, Tam Thái, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mường Xén, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mường Típ, Na Ngoi, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Cắn, Bắc Lý, Mỹ Lý, Na Loi, Keng Đu.