Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Tham mưu giải pháp phù hợp để điều động, biệt phái công chức hỗ trợ cấp xã Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 của UBND tỉnh tổ chức vào sáng 4/9.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng điều hành có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự có các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Vượt khó sau thiên tai, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực

Phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa hứng chịu nhiều cơn bão và mưa lớn liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề trên mọi mặt đời sống, đặc biệt, ảnh hưởng đến khu vực miền Tây và các huyện ven biển.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và số 5, đồng thời, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, gắn với tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã và nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong bức tranh tổng thể, kinh tế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 19,54%, 8 tháng tăng 16,41% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 8 tháng ước đạt 18.084 tỷ đồng, vượt dự toán giao cho năm 2025.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 19.138 tỷ đồng, trong đó, vốn FDI mới và điều chỉnh đạt 350 triệu USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 42,37% tổng kế hoạch và 47,27% kế hoạch đã giao đầu năm.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, tạo dấu ấn rõ nét. Nghệ An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích trong phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách, đồng thời, nêu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung phân tích và đề xuất một số nội dung cấp bách, trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Sân bay Vinh thêm 600m.

Tăng tốc phát triển, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Trước yêu cầu cao, khối lượng công việc lớn cùng nhiều khó khăn, thách thức đan xen trong tháng 9 - thời điểm bản lề để chốt lại quý III, bước vào quý IV/2025 và cũng là giai đoạn cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025 gắn với kịch bản tăng trưởng đã đề ra, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt từ 9,5-10,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025; hoàn thành phương án chuyển giao chủ đầu tư từ cấp huyện sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công chuyển về tỉnh, xã theo quy định; rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt, gắn với điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2021-2025; đồng thời, xây dựng phương án phân bổ vốn trung hạn 2026-2030 bảo đảm hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An; phối hợp trình Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định, trình Quốc hội quyết định đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy; hoàn thiện thủ tục nâng cấp Quốc lộ 7, Quốc lộ 48; rà soát thủ tục liên quan làm việc với nước bạn Lào để nâng cấp cặp Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo cụ thể trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó, yêu cầu chuẩn bị chu đáo cho năm học mới 2025-2026, đặc biệt, kiểm soát chặt các khoản thu đầu năm, không để biến tướng, tạo điểm nóng; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để bùng phát dịch, nhất là cần sớm khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu thực hiện đúng tiến độ tuyển dụng, điều động, biệt phái giáo viên, viên chức; triển khai luân phiên, luân chuyển cán bộ về tuyến xã theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lớn trong tháng 9; đồng thời, triển khai giải pháp giải quyết việc làm, kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, đảm bảo vận hành thông suốt, giải quyết hồ sơ đúng quy trình, đúng thời gian quy định…

Đối với nhóm vấn đề khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3 và số 5, huy động tối đa nguồn lực để tái thiết hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, nước sạch theo hướng căn cơ, bền vững; đồng thời, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Công an tỉnh chủ động phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả cao điểm “40 ngày đêm” xây dựng nhà ở cho các hộ dân và trường học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền Tây Nghệ An.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, người đứng đầu UBND tỉnh đề cập nhiều nội dung đến nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trong đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính cho cán bộ ở các địa phương vùng sâu, vùng xa và những nơi hạn chế về điều kiện, khả năng tiếp cận công nghệ số; ưu tiên đầu tư trang bị bổ sung thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu làm việc trên nền tảng số.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, các điều kiện để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn; nghiên cứu tham mưu giải pháp phù hợp để điều động, biệt phái công chức hỗ trợ các xã còn thiếu, yếu, cơ cấu bất hợp lý nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường, công nghệ thông tin,…

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ, số hóa hồ sơ, tài liệu và thực hiện chính sách cán bộ; sắp xếp trụ sở, tài sản công, trang thiết bị kịp thời…

Tại phiên làm việc, UBND tỉnh đã cho ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.