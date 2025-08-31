Thể thao Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại Giải Vô địch các CLB Karate Quốc gia năm 2025 Tối 30/8, Liên đoàn Karate Nghệ An phối hợp với Học viện Karate Việt Nam tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch các Câu lạc bộ Karate Quốc gia năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An đọc quyết định trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích cao tại Giải Vô địch các CLB Karate Quốc gia 2025. Ảnh: Hải Hưng

Buổi lễ là dịp tôn vinh và ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch các CLB Karate Quốc gia năm 2025 tổ chức tại Đắk Lắk vừa qua.

Tại giải đấu này, các vận động viên của Liên đoàn Karate Nghệ An, trong đó có các vận động viên của Học viện Karate Việt Nam giành được tổng cộng 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn nhóm tuổi 12-14.

Nghệ An xếp thứ 3 toàn đoàn nhóm tuổi 12-14 Giải Vô địch các CLB Karate Quốc gia năm 2025. Ảnh: Hải Hưng

Đây cũng là lần đầu tiên sau 35 năm hình thành và phát triển, Karate Nghệ An mới giành được 3 Huy chương Vàng tại một giải đấu trong hệ thống Quốc gia.

Với thành tích đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định trao tặng 28 Bằng khen cho 20 vận động viên và 8 huấn luyện viên của Học viện Karate Việt Nam.

Trao tặng Bằng khen cho vận động viên, huấn luyện viên của Học viện Karate Việt Nam. Ảnh: Hải Hưng

Đây là sự động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho những nỗ lực cống hiến của Học viện Karate Việt Nam và Liên đoàn Karate thể thao tỉnh nhà.