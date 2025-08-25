Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị tiêu thoát nước cho vùng Vinh và ứng phó bão tại Cảng Vissai Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại Cảng Vissai, trong điều kiện mưa lớn, bầu trời dày đặc mây đen, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị vận hành cảng phải chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là hệ thống bốc dỡ, kho bãi và phương tiện neo đậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra tại Cảng Vissai. Ảnh: Thành Duy

Tại Cảng Vissai, do ảnh hưởng của bão số 5, thời tiết mưa lớn, bầu trời dày đặc mây đen. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, tại phường Trường Vinh, đoàn công tác đã kiểm tra 2 trạm bơm tiêu thoát nước phục vụ các phường khu vực nội đô. Trong đó, trạm bơm số 3 Bến Thủy có công suất 20.000 m³/giờ, còn trạm bơm tiêu phía Nam với 6 máy, tổng công suất đạt 56.000 m³/giờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại trạm bơm số 3 Bến Thủy. Ảnh: Thành Duy

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị vận hành, đội ngũ kỹ thuật, công nhân thường xuyên ứng trực, theo dõi mực nước liên tục để vận hành linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo tiêu úng cho khu vực đô thị Vinh, nhất là khi bão số 5 có thể gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Đồng thời, các trạm bơm cần chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, sẵn sàng vận hành trong trường hợp mất điện lưới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với cán bộ tại trạm bơm tiêu phía Nam đô thị Vinh. Ảnh: Thành Duy

6 máy ở trạm bơm phía Nam đô thị Vinh đang hoạt động để tiêu thoát nước. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra công tác phòng, chống bão tại hệ thống kênh tiêu nước trên địa bàn xã Hưng Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý, hàn khẩu kịp thời nếu xảy ra sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hệ thống kênh tiêu nước tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Hệ thống kênh tiêu nước tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Tại phường Thành Vinh, đồng chí Lê Hồng Vinh đã đến kiểm tra tòa nhà C6 thuộc Khu chung cư Quang Trung. Đây là công trình đã xây dựng hơn 50 năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi bão mạnh đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại khu nhà tầng Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Các hộ dân tại khu nhà tầng Quang Trung đã di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, trong chiều và tối 24/8, chính quyền phường Thành Vinh đã hoàn thành việc sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống tại khu chung cư này đến các điểm tránh trú an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với ban cán sự, lực lượng chức năng phường Thành Vinh và khối 8 đang túc trực tại nhà văn hóa để bảo vệ tài sản người dân khu nhà tầng Quang Trung đã di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thành Duy

Gió bắt đầu lớn khiến cây cối tại phường Thành Vinh ngã đổ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc khẩn trương triển khai phương án di dời, đồng thời yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân.