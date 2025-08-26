Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra thiệt hại do bão số 5 tại các xã Kim Liên, Đô Lương và KCN WHA Industrial Zone Nghệ An Chiều 26/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến thị sát tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Kim Liên, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã thị sát nhiều điểm bị ảnh hưởng như: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; UBND xã và Trường THCS Kim Liên - ngôi trường có 22 lớp với 1.050 học sinh, ghi nhận 10 phòng học bị hư hại nặng do mái tốc, nước mưa tràn vào; đồng thời động viên người dân khẩn trương ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Cây đa tại Sân vận động Làng Sen bị đổ do bão số 5. Ảnh: Thành Duy

Cây cổ thụ Đình làng Kim Liên bị bão quật ngã. Ảnh: Thành Duy

Theo thống kê ban đầu, bão số 5 tối 25/8 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã với 1 nhà bị đổ sập, 677 nhà dân bị tốc mái, hơn 3.500m tường rào bị đổ, 70 cột điện bị gãy đổ. Lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề với 12/19 trường học bị tốc mái, 65m tường rào bị sập, nhiều cơ sở vật chất hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Kim Liên và các sở, ngành về phương án khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Duy

Nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 2.000 ha lúa bị đổ, ngập, 120 ha hoa màu hư hỏng, nhiều ao hồ nuôi cá bị tràn.

Ngoài ra, cây xanh gãy đổ hàng loạt trên các tuyến đường, trong khuôn viên trụ sở, trường học và di tích; trong đó có cây đa tại Sân vận động Làng Sen cũng bị quật ngã.

Người dân khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: Thành Duy

Toàn xã Kim Liên có 2.000 ha lúa bị đổ, ngập do bão số 5 tác động. Ảnh: Thành Duy

Tấm tôn khổ lớn rơi trúng và đè lên các phương tiện giao thông của người dân. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, trụ sở 4 cơ quan, đơn vị gồm: UBND xã Nam Cát cũ; UBND xã Xuân Hồng cũ; UBND xã Kim Liên và Công an xã bị tốc mái.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến kiểm tra tại xã Đô Lương. Theo tổng hợp nhanh của xã, do ảnh hưởng của bão số 5, có 1 kho hàng bị sập, 20 nhà bị tốc mái tôn, 5 trường học bị tốc mái tôn nhà học, nhà đa chức năng, nhà xe; 57 cột điện bị gãy đứt; 2.000 cây xanh tại các xóm, quốc lộ, tỉnh lộ và tại các tuyến đường trong khu dân cư bị đổ, gãy. Về nông nghiệp, 10 ha ao hồ bị ngập, 48 ha ngô, lạc, rau màu bị thiệt hại, 1.200 ha lúa hè thu bị đổ sạp, ngập.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại Trường Mầm non Thịnh Sơn, xã Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra tại 2 địa phương, đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực ứng phó kịp thời của cấp ủy, chính quyền trước bão số 5, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân.

Đồng thời, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các địa phương ưu tiên khắc phục nhà ở cho người dân, sửa chữa trường học để kịp thời đón năm học mới, đảm bảo sinh kế cho nông dân và khôi phục hạ tầng thiết yếu.

Trên cơ sở rà soát thiệt hại, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi các phương án để khắc phục các thiệt hại tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra thực tế tình hình ảnh hưởng và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 tại Khu công nghiệp (KCN) WHA Industrial Zone Nghệ An.

Đây là một trong những khu công nghiệp lớn nhất trên địa bàn tỉnh, tập trung nhiều dự án đầu tư chiến lược, nên việc đảm bảo an toàn và nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất sau thiên tai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Một số tường rào dự án tại KCN WHA Industrial Zone Nghệ An bị gió bão cuốn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến kiểm tra tại KCN WHA Industrial Zone Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, chủ đầu tư KCN cho biết: Nhờ chủ động các phương án ứng phó, các tuyến đường nội bộ trong KCN không bị ngập, hệ thống kênh mương, hồ điều hòa được vận hành tốt. Đặc biệt, hệ thống bơm thoát lũ hoạt động hiệu quả, giúp nhanh chóng tiêu thoát lượng mưa lớn dồn về, tránh nguy cơ ngập úng diện rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, cơn bão đã để lại một số thiệt hại về hạ tầng. Nhiều hàng rào và mái tôn tại các công trường xây dựng nhà máy bị gió giật mạnh cuốn bay; nhiều cây xanh trong khuôn viên văn phòng bị quật ngã. Đáng chú ý, hai cột điện 22kV bị gãy đổ khiến một phần khu công nghiệp bị mất điện; dự kiến trong chiều nay sự cố điện được khắc phục.

Theo ghi nhận, từ ngày 26/8, phần lớn các nhà máy trong KCN đã cho công nhân quay lại làm việc, duy trì nhịp sản xuất bình thường. Một số nhà máy tạm thời cho người lao động nghỉ thêm để tập trung khắc phục hậu quả.

Nhà máy trong KCN WHA Industrial Zone Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong việc ứng phó với bão; khẳng định sự đồng hành với tỉnh đối với chủ đầu tư khu công nghiệp và các nhà đầu tư thứ cấp để khắc phục các thiệt hại, không để gián đoạn sản xuất.

WHA Industrial Zone Nghệ An là khu công nghiệp quy mô lớn, có tính động lực trong thu hút đầu tư tại Nghệ An. Hiện nay, KCN đã thu hút 30 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD, đạt tỷ lệ lấp đầy 60%. Trong đó, phân nửa dự án đã đi vào hoạt động, đóng góp quan trọng cho kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.