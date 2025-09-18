Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc Trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức, sáng 18/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu có buổi làm việc với Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (KBIZ).

Tham dự buổi làm việc có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Nghệ An với Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (KBIZ). Ảnh: Phan Tú

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Tú

KBIZ là tổ chức đại diện quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ xây dựng chính sách, môi trường kinh doanh, kết nối thị trường, hỗ trợ xuất khẩu, đào tạo, chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ, thúc đẩy sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện KBIZ có hơn 10.000 doanh nghiệp thành viên đến hoạt động tại Việt Nam. KBIZ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, tổ chức nhiều chương trình hội nghị hội thảo để hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp hai bên, giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh nhấn mạnh: Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là tỉnh có vị trí chiến lược trong khu vực Bắc Trung Bộ, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận lợi kết nối với các nước và quốc tế. Với hơn 23 dự án FDI của Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả và kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 590 triệu USD năm 2024, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An sẵn sàng hợp tác với KBIZ trên ba lĩnh vực then chốt: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm như Đông Nam và các KCN VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, chế biến nông thủy sản, công nghệ xanh. Tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích mở rộng thương mại, đưa nông sản, thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ Nghệ An vào thị trường Hàn Quốc và thúc đẩy du lịch, hỗ trợ quảng bá, kết nối tour du lịch giữa Hàn Quốc – Nghệ An. Đồng chí Phùng Thành Vinh bày tỏ mong muốn KBIZ sẽ quan tâm nghiên cứu triển khai các hoạt động kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc theo phương châm “5 sẵn sàng”: sẵn sàng về quy hoạch, hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực và thủ tục hành chính, nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc khi đến Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tặng quà lưu niệm đến ông Choo Moon-gap - Trưởng ban chính sách kinh tế KBIZ. Ảnh: Phan Tú

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phan Tú

Ông Choo Moon-gap - Trưởng ban chính sách kinh tế KBIZ, đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của tỉnh Nghệ An, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, công nghệ xanh và đào tạo nguồn nhân lực. Hiện tại, Hàn Quốc đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư sang Việt Nam. Ông khẳng định KBIZ sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Trước đó vào chiều ngày 17/9, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương xúc tiến đầu tư & kết nối giao thương Việt – Hàn do Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt – Hàn (VKBIA) chủ trì tổ chức.

Toàn cảnh Diễn đàn hợp tác địa phương xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt - Hàn chiều 17/9. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội đồng thành phố Goyang đánh giá cao tiềm năng hợp tác với các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh. Goyang hiện không chỉ là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, mà còn nổi tiếng với lễ hội hoa lớn nhất Hàn Quốc và nền nông nghiệp tiên tiến, sẵn sàng hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Chủ tịch VKBIA Trần Hải Linh khẳng định diễn đàn là một trong những hoạt động nhằm kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Hàn Quốc, góp phần triển khai các cam kết và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tin tưởng, các địa phương sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp, lao động. Diễn đàn hôm nay là điểm khởi đầu, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục trao đổi thông tin, tổ chức các đoàn công tác sang khảo sát thực tế và xây dựng chương trình hợp tác cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tặng quà lưu niệm đến ông Kim Un Nam - Chủ tịch HĐND thành phố GoYang. Ảnh: Phan Tú

Ký biên bản ghi nhớ giữa Sở Ngoại vụ Nghệ An và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt - Hàn. Ảnh: Phan Tú

Cũng tại diễn đàn, Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VKBIA. Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất phối hợp thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận thị trường, tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA). Đồng thời, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin pháp lý, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh./.