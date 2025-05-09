Lao động Năm học 2025 – 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc có nhiều ngành học vượt chỉ tiêu tuyển sinh Sáng 5/9, hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025 – 2026.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị; Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 học sinh, sinh viên toàn trường.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Diệp Thanh

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo kết quả đào tạo năm học 2024 – 2025. Theo đó, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và doanh nghiệp, trường đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, duy trì vị thế là địa chỉ đào tạo nghề uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương và doanh nghiệp trong nước.

Trong năm học qua, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi cao; trên 93% học sinh, sinh viên sau 6 tháng ra trường có việc làm tại các khu công nghiệp, tập đoàn trong nước, được doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực và tác phong.

Nhà trường cũng đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu lao động tay nghề cao đi làm việc và du học tại Hàn Quốc, Nhật Bản; kết nối hơn 1.200 lượt học sinh, sinh viên thực tập, tìm việc làm.

TS. Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc báo cáo kết quả năm học 2024-2025 và định hướng năm học 2025-2026. Ảnh: Diệp Thanh

Hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp có nhiều khởi sắc: Tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, trường đạt 2 giải quốc gia. Trong đội ngũ, 2 giảng viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 29 lượt cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ trong và ngoài nước; tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, trường đạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Năm học mới, nhà trường tiếp tục mở thêm mã ngành tiếng Trung, tự chủ môn Giáo dục quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị thực hiện các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao theo Quyết định 1363 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động tình nguyện của học sinh, sinh viên diễn ra sôi nổi, có nhiều chương trình thiết thực.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Công Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Diệp Thanh

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, những thành tích trên là kết quả của sự nỗ lực tập thể và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, KOICA, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiệu trưởng đề nghị cán bộ, giáo viên tiếp tục nhận thức sâu sắc trách nhiệm “trồng người”, học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện.

Năm học 2025 – 2026, trường tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đạt các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, đại học, cao đẳng trong và ngoài nước; thực hiện hiệu quả Dự án đầu tư giai đoạn 4 của KOICA nhằm nâng cao trình độ đội ngũ, đầu tư trang thiết bị và hỗ trợ đầu ra cho học sinh, sinh viên.

Nhân dịp này, Ban Giám hiệu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025. Cụ thể, 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; trao quà cho học sinh - sinh viên có thành tích xuất sắc, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và học sinh - sinh viên vượt khó vươn lên.

Khen thưởng cho học sinh - sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025. Ảnh: Diệp Thanh

Tặng hoa cảm ơn những doanh nghiệp tài trợ học bổng cho học sinh - sinh viên. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng hành với công tác giảng dạy, đào tạo nghề, tại lễ khai giảng, nhiều doanh nghiệp cũng trao tặng học bổng cho nhà trường.

Năm học 2025 – 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đón trên 1.200 tân học sinh, sinh viên nhập học, nhiều ngành vượt chỉ tiêu tuyển sinh, có thí sinh điểm thi tốt nghiệp THPT cao.