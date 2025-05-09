Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), kết hợp Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến 52.000 cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư tới dự, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới. Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương...

Các đại biểu thực hiện lễ chào cờ. Ảnh: PV

Tham dự tại điểm cầu của tỉnh Nghệ An ở Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, các sở, ngành.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh: PV

Tại Nghệ An, hơn 945.000 học sinh tại 1.515 trường học cùng dự lễ khai giảng năm học mới.