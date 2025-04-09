Giáo dục

Hơn 2.000 học sinh vùng lòng hồ thủy điện Bản Mồng sẽ được dự Lễ Khai giảng trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dù đang trong giai đoạn tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, nhưng cấp ủy, chính quyền xã Châu Bình đã phối hợp, tạo mọi điều kiện để các nhà trường chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới. Đây cũng là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.