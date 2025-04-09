Thứ Năm, 4/9/2025
Hơn 2.000 học sinh vùng lòng hồ thủy điện Bản Mồng sẽ được dự Lễ Khai giảng trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vĩnh Hoàng 04/09/2025 17:02

Dù đang trong giai đoạn tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, nhưng cấp ủy, chính quyền xã Châu Bình đã phối hợp, tạo mọi điều kiện để các nhà trường chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới. Đây cũng là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

bna_a1.jpg
Thời điểm này, không khí chuẩn bị khai trường đang rộn ràng tại 4 trường học trên địa bàn xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An. Năm nay, lễ khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), vì vậy, cách thức tổ chức cũng có nhiều điểm khác biệt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
bna_a3-a72af5d24f5482c93303aaaeeac8d316(1).jpg
Theo đó, từ 7h sáng 5/9, 3 cấp học gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Châu Bình sẽ khai giảng trực tiếp. Đến 8h, thầy và trò sẽ cùng cả nước tham dự Lễ Khai giảng trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra Lễ Chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm,...). Chính vì vậy, nhiều ngày qua, lãnh đạo xã Châu Bình cùng các thầy, cô đã chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến đường truyền mạng, hệ thống âm thanh, tivi kết nối Internet… Ảnh: Vĩnh Hoàng
Theo ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, sáng 4/9, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sân trường rộn ràng không khí chào đón ngày khai trường: Học sinh quét dọn lớp học, sân trường, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ, trang trí cờ hoa rực rỡ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
bna_a5.jpg
Hiệu trưởng Trường THCS Châu Bình Nguyễn Văn Nam thông tin, để Lễ khai giảng trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn ra chu đáo, không chỉ chú trọng phần kỹ thuật đảm bảo việc trực tuyến hanh thông, mà trường còn chuẩn bị nhiều hoạt động chào đón học sinh lớp 6. Sự quan tâm này sẽ giúp các em không còn bỡ ngỡ, thêm tự tin bước vào hành trình học tập mới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
bna_a7.jpg
Khuôn viên Trường Mầm non Châu Bình được trang hoàng sạch đẹp, vui mắt, tạo sự thích thú cho trẻ yêu lớp, yêu trường ngay từ đầu năm học. Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Bình Sầm Thị Huyền cho biết: Năm học 2025 - 2026, toàn xã Châu Bình có 2.077 em học sinh, trong đó, khối mầm non có 505 em. Nhằm mang đến không khí khai giảng rộn ràng cho học sinh, thầy cô đã dành nhiều thời gian trang trí lớp học, sắp xếp không gian vui tươi, gần gũi. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khuôn viên Trường Mầm non Châu Bình cũng được trang hoàng sạch đẹp, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi từ đầu năm học.
Phụ huynh đưa trẻ mầm non tới trường để làm quen với trường lớp mới. Hy vọng với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo và các em học sinh sẽ có một buổi lễ khai giảng đặc biệt, lan tỏa niềm vui, niềm tin, khí thế học tập tích cực. Ảnh: Vĩnh Hoàng

