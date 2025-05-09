Giáo dục Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới tại các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông Sáng 5/9, hòa chung không khí rộn ràng của Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm và tặng quà các trường học tại các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông. Tổng trị giá các phần quà trao tặng gần 200 triệu đồng, là nguồn động viên thiết thực đối với các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.

Lễ đón học sinh lớp 1 tại Trường PTDTBT Tiểu học Yên Na. Ảnh: PV

Tại xã Yên Na, đoàn công tác của Công ty Thủy điện Bản Vẽ do ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty dẫn đầu đã đến dự Lễ khai giảng và chia sẻ niềm vui cùng thầy cô và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Yên Na. Nhân dịp này, công ty đã trao tặng cho các em học sinh 4.280 quyển vở.

Cũng tại xã Yên Na, đoàn công tác của Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tặng 3.090 quyển vở cho Trường PTDTBT THCS Yên Na.

Ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho Trường PTDTBT Tiểu học Yên Na. Ảnh: PV

Tại xã Lượng Minh, đoàn công tác của Công ty đã trao tặng các em học sinh Tiểu học và THCS 8.840 quyển vở.

Tại xã Hữu Khuông, hơn 5.230 quyển vở cũng đã được chuyển đến tận tay các em học sinh tiểu học và THCS.

Ông Lê Anh Đức - Phó Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ trao quà tại Trường Tiểu học Lượng Minh. Ảnh: PV

Đoàn trao quà tại Trường PTDTBT THCS Lượng Minh. Ảnh: PV

Tổng giá trị các phần quà trao tặng trong dịp này gần 200 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Công ty Thủy điện Bản Vẽ đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt đối với các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn ở các xã vùng lòng hồ.

Đoàn trao quà tại Trường PTDTBT THCS Yên Na. Ảnh: PV

Những món quà trong ngày đầu năm học không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập mà còn là thông điệp yêu thương, nhân ái mà Công ty Thủy điện Bản Vẽ muốn gửi gắm, với mong muốn các em sẽ luôn giữ vững ước mơ, vượt khó vươn lên và viết tiếp hành trình tri thức.