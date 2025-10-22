Kinh tế Người dân miền Tây Nghệ An mong mỏi những cây cầu mới sau lũ Sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 3, các xã miền Tây Nghệ An hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều cây cầu bị nước lũ cuốn trôi, khiến hàng ngàn người dân rơi vào cảnh chia cắt. Người dân mong mỏi những cây cầu mới sớm được xây dựng, giúp bà con đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống.

Clip: Văn Trường

Người dân hàng ngày phải đi thuyền qua sông

Sáng 20/10, có mặt tại khu vực cầu bản Chắn (xã Tương Dương), dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn còn đó. Cây cầu bê tông kiên cố bắc qua sông Lam – từng là tuyến giao thông huyết mạch của người dân – nay chỉ còn là những mố cầu trơ trọi sau khi bị lũ cuốn đứt gãy hoàn toàn. Giờ đây, những chiếc thuyền nhỏ trở thành phương tiện duy nhất đưa học sinh đến lớp và người dân qua lại sinh hoạt, mua bán.

Cầu treo bê tông bản Chắn bắc qua sông Lam, xã Tương Dương, bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Văn Trường

Cháu Lê Hoài Thương, học sinh lớp 7 Trường THCS Thạch Giám chia sẻ: “Khi còn cầu, cháu đi học tiện lắm, sáng đi trưa về ăn cơm với bố mẹ. Giờ đi đò, cháu phải ở lại trường cả ngày, chiều tối mới về tới nhà”.

Chị Vi Thị Tình – một người dân bản Chắn – tâm sự: “Trước kia có cầu, bà con đi lại thuận lợi, trồng được cái gì thì chở ra bán được ngay, giờ phải ngồi thuyền, vận chuyển hàng hóa vất vả lắm. Người dân mong Nhà nước sớm xây lại cầu để bà con yên tâm sinh sống, làm ăn”.

Người dân bản Chắn, xã Tương Dương phải di chuyển bằng thuyền để qua sông. Ảnh chụp ngày 20/10: Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Đình Tài – Chủ tịch UBND xã Tương Dương cho biết, trận lũ vừa qua gây thiệt hại lớn chưa từng có cho địa phương. Trong đó, 3 cây cầu quan trọng là cầu bản Chắn, cầu bản Lau, cầu Cửa Rào bị cuốn trôi hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 bản (bản Chắn, bản Lau, bản Mác, bản Nhẫn) gồm 394 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu.

Trước tình hình cấp bách đó, chính quyền xã đã khẩn trương trình lên tỉnh để xin hỗ trợ. Đồng thời, xã tổ chức lập bến đò tạm hai bên bờ sông với một chiếc thuyền sắt, có nhà chờ và miễn phí vận chuyển cho người dân. Ngoài ra, bà con cũng tự góp tiền mua thêm 8 chiếc thuyền nhỏ để chở hàng hóa, nông sản. Quá trình người dân di chuyển bằng đò, xã thường xuyên cử lực lượng giám sát, nhắc nhở người dân mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Nhà chờ tạm tại bến đò bản Chắn, xã Tương Dương được trang bị áo phao cho người dân. Ảnh: Văn Trường

Tin vui nhất là ngày 22/9, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định bổ sung dự toán ngân sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục hậu quả bão lũ. Trong đó, 15 tỷ đồng được phê duyệt để xây dựng cầu treo mới tại bản Lau, dự kiến khởi công vào đầu tháng 11/2025 và hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Đình Tài chia sẻ thêm: “Về lâu dài, xã mong được tiếp tục đầu tư xây dựng cầu cứng ở bản Chắn có trọng tải lớn, nhằm khai thác tiềm năng phát triển phía tả ngạn sông Lam”.

Cầu Cửa Rào, xã Tương Dương bị đứt gãy. Ảnh: Văn Trường

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở xã Lượng Minh khi cây cầu treo tại bản Xốp Mạt bị sập hoàn toàn trong trận lũ. Hơn 490 hộ dân tại các bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chăm Puông bị chia cắt nghiêm trọng. Từ ngày 1/9, xã Lượng Minh đã xin mở bến đò tạm ngay tại bản Xốp Mạt với 2 thuyền hoạt động luân phiên, mỗi ngày chở từ 40 - 50 lượt người qua lại.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Lượng Minh di chuyển bằng đò qua sông. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: Giải pháp đi đò chỉ mang tính chất tạm thời, trong điều kiện khẩn cấp. Chúng tôi đã phối hợp lực lượng chức năng trang bị đầy đủ áo phao, cử người giám sát an toàn. Theo kế hoạch, bằng nguồn vốn trung ương hỗ trợ, cây cầu treo mới tại bản Xốp Mạt sẽ được khởi công trong tháng 11 tới, mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương.

Mong ước những cây cầu mới

Tại xã Mường Quàng, cầu treo Mường Quàng nối bản Quạnh với Quốc lộ 16 – tuyến đường duy nhất ra trung tâm, cũng bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đây là cây cầu dài 56 mét, rộng 2,2 mét, được xây dựng từ năm 2006, phục vụ cho xe máy và phương tiện dưới 1 tấn. Người dân bản Quạnh giờ phải đi đường vòng qua xã Châu Thôn (cũ), xa gần 4 km, rất vất vả và tốn thời gian.

Cầu treo Mường Quàng thuộc xã Mường Quàng bị lũ cuốn trôi ngày 22/7. Ảnh: Văn Trường

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, toàn bộ kết cấu cầu đã bị cuốn phăng, chỉ còn trơ lại hai mố cầu và vài dây cáp sắt lỏng lẻo.

Anh Vi Văn Thi – người dân bản Quạnh cho biết: “Cầu đã bị cuốn sập. Từ đó đến nay, chúng tôi phải đi đường vòng, tốn cả tiếng đồng hồ”.

Theo ông Sầm Bá Tuấn – Chủ tịch UBND xã Mường Quàng, cầu treo này phục vụ cho 105 hộ dân, 500 nhân khẩu. Nay cầu bị lũ cuốn trôi, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Với nguồn lực của xã hiện tại, việc khôi phục cây cầu là ngoài khả năng. Chính quyền và nhân dân xã Mường Quàng rất mong các cấp sớm quan tâm, hỗ trợ xây dựng lại cây cầu để bà con ổn định đời sống.

Mảng mặt cầu và lan can cầu treo Mường Quàng bị gãy đôi, một phần rơi xuống giữa lòng sông. Ảnh: Văn Trường

Theo thống kê, sau cơn bão số 3, toàn tỉnh Nghệ An có 7 cây cầu bị cuốn sập, gồm: Cầu treo Mường Quàng (xã Mường Quàng); cầu treo bản Xốp Mạt (xã Lượng Minh);3 cây cầu tại xã Tương Dương gồm cầu bản Chắn, cầu bản Lau, cầu Cửa Rào; cầu sắt Khe Hỉ (xã Nhôn Mai) và cầu treo Yên Hòa (xã Mỹ Lý).

Trước mắt, tỉnh sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn Trung ương để xây dựng lại 2 cây cầu tại bản Lau ( xã Tương Dương) và cầu Xốp Mạt (xã Lượng Minh). Tuy nhiên, vẫn còn 5 cây cầu khác cần được phục hồi xây mới trong thời gian tới để đảm bảo an toàn đi lại và ổn định sinh kế lâu dài cho hàng ngàn người dân vùng cao.