Pháp luật Nạn nhân của mua bán người được hỗ trợ pháp lý như thế nào? Chị Lô Thị Lan trú ở xã Tương Dương hỏi: Tôi được biết pháp luật có quy định về việc hỗ trợ trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bị mua bán người. Xin hỏi cụ thể những đối tượng nào được hưởng chính sách này và họ sẽ được hỗ trợ pháp lý như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ, việc hỗ trợ trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân của mua bán người được thực hiện nhằm bảo đảm quyền được tiếp cận pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Nghị định đã quy định cụ thể về các nhóm đối tượng được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ và cơ quan có trách nhiệm thực hiện.

Về đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý, pháp luật quy định bao gồm nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch nhưng thường trú tại Việt Nam, cũng như người dưới 18 tuổi đi cùng những người này. Ngoài ra, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, thuộc các nhóm đối tượng vừa nêu và hiện đang ở trong nước, cũng được quyền tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam cũng thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách pháp luật Việt Nam.

Về chế độ hỗ trợ, những người thuộc diện nêu trên sẽ được trợ giúp pháp lý liên quan đến các nội dung có liên quan đến vụ việc, hoặc vụ án mua bán người. Hình thức hỗ trợ bao gồm tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Đối với người nước ngoài là nạn nhân hoặc đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán tại Việt Nam, việc trợ giúp pháp lý sẽ được thực hiện căn cứ vào nhu cầu cụ thể, tình trạng thực tế của từng trường hợp và thời gian họ lưu trú tại Việt Nam.

Về cơ quan thực hiện, trách nhiệm trợ giúp pháp lý đối với các đối tượng nêu trên thuộc về Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. Trình tự, thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý được áp dụng theo quy định chung của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.