Thứ Sáu, 12/9/2025
Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị đồng hành trao quà hỗ trợ người dân khó khăn Nghệ An

Trọng Kiên 12/09/2025 16:55

Sáng 12/9, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 cùng các đơn vị đồng hành trong và ngoài Quân đội tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 và số 6 tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tại chương trình, Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, gồm văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, vật chất hỗ trợ Trường Mầm non Hòa Bình và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

anh 2
Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội cùng các đồng chí đại biểu trao quà tặng Trường Mầm non Hòa Bình xã Tương Dương. Ảnh: Trọng Kiên

Đợt bão lũ vừa qua là một trong những đợt thiên tai khắc nghiệt nhất mà nhân dân xã Tương Dương trải qua khi hàng trăm căn nhà bị ngập chìm trong nước, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Trong đó, có nhiều điểm trường chịu những tổn thất nặng nề về tài sản. Đến nay, xã Tương Dương vẫn có 4 bản bị chia cắt do hai chiếc cầu treo bắc qua sông đã bị cuốn trôi khiến việc đi lại rất khó khăn, nguy hiểm khi giáo viên, học sinh phải di chuyển bằng thuyền máy.

Thay mặt Trường Mầm non Hòa Bình, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên lớn để giáo viên và học sinh dạy và học tốt trong năm học mới.

Hoạt động là sự sẻ chia tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội và các đơn vị đồng hành đối với đồng bào vùng bão lũ, góp phần động viên bà con nhân dân các nhà trường sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, bước vào năm học mới.

