Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả bão số 5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Thanh Quỳnh 29/08/2025 13:43

Sáng 29/8, lực lượng quân đội đã có mặt tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ đồng bào và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Không khí làm việc tích cực của các cán bộ, chiến sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Video: Thanh Quỳnh
Với tinh thần “đâu cần bộ đội có mặt, đâu khó có bộ đội giúp đỡ”, lực lượng vũ trang Nghệ An nhanh chóng bắt tay khắc phục thiệt hại do bão số 5 tại Khu di tích Kim Liên và nhiều địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An điều động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ phối hợp Ban Quản lý di tích tập trung khắc phục hư hỏng, di chuyển cây gãy đổ, vệ sinh môi trường. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ông Lâm Đình Hùng - Phó Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết: Bão số 5 đã làm hàng chục nghìn cây xanh, cây cảnh bị gãy đổ, nhiều đoạn tường rào và khuôn viên bị sạt lở. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng quân đội, công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Ảnh: Thanh Quỳnh
Lực lượng quân đội phối hợp cùng cán bộ, nhân viên Khu di tích đã tích cực chằng chống lại các cây cổ thụ, vận chuyển rác thải, cắt tỉa cây xanh, bước đầu khôi phục cảnh quan, sẵn sàng phục vụ khách tham quan trước Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thanh Quỳnh
Không quản ngại vất vả, bộ đội xung kích đảm nhận nhiều phần việc nặng nhọc, góp phần khẩn trương trả lại diện mạo xanh - sạch - đẹp cho khu di tích. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (thứ hai từ phải sang) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 4 và Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương; đồng thời quyên góp gần 2 tỷ đồng và hàng chục tấn lương thực hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Ảnh: Thanh Quỳnh
Sau khi cơn bão số 5 đổ bộ, gây nhiều thiệt hại trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An, các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện xuống cơ sở, chung tay cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, góp phần sớm ổn định đời sống. Những hoạt động ý nghĩa ấy đã tô thắm thêm truyền thống gắn bó máu thịt quân-dân, thắt chặt tình đoàn kết keo sơn giữa bộ đội và nhân dân trong tình hình mới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những ngày qua, cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đã cơ động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều khu vực thiệt hại nặng. Quân số được phân về 3 hướng: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Sở Chỉ huy Quân khu 4 và Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đàn. Tại mỗi điểm, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cưa cắt, dọn dẹp hàng trăm cây xanh gãy đổ, huy động máy móc di chuyển cây lớn, trồng lại cây xanh, gia cố mái che, vệ sinh, khơi thông đường sá, trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho các công trình văn hóa, tâm linh.

Riêng tại Khu di tích Kim Liên, nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 5, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phối hợp với các lực lượng và nhân dân khẩn trương cắt dọn cây đổ, gia cố công trình, khôi phục cảnh quan, sẵn sàng phục vụ đồng bào và du khách.

