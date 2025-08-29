Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả bão số 5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Sáng 29/8, lực lượng quân đội đã có mặt tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ đồng bào và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Những ngày qua, cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đã cơ động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều khu vực thiệt hại nặng. Quân số được phân về 3 hướng: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Sở Chỉ huy Quân khu 4 và Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đàn. Tại mỗi điểm, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cưa cắt, dọn dẹp hàng trăm cây xanh gãy đổ, huy động máy móc di chuyển cây lớn, trồng lại cây xanh, gia cố mái che, vệ sinh, khơi thông đường sá, trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho các công trình văn hóa, tâm linh.

Riêng tại Khu di tích Kim Liên, nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 5, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phối hợp với các lực lượng và nhân dân khẩn trương cắt dọn cây đổ, gia cố công trình, khôi phục cảnh quan, sẵn sàng phục vụ đồng bào và du khách.