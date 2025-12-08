Thứ Ba, 12/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Lực lượng quân đội kịp thời phối hợp dập lửa tại rừng thông xã Thiên Nhẫn, ngăn chặn lan rộng, đề phòng bùng phát trở lại

Ngọc Thăng - Minh Đức 12/08/2025 14:04

Đến 5h45’, ngày 12/8 đám cháy tại khu rừng thông kết hợp keo tràm và thảm thực vật thuộc xóm 11, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An tiếp tục bùng phát trở lại. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ địa phương dập tắt đám cháy.

Vào khoảng 17h, ngày 11/8, tại khu rừng thông kết hợp keo tràm và thảm thực vật thuộc xóm 11, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy rừng. Ngay khi xảy ra đám cháy, lực lượng tại chỗ xã Thiên Nhẫn đã kịp thời triển khai huy động cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã, Công an, Kiểm lâm và Nhân dân khống chế đám cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Vậy nhưng, đến 5h45’, ngày 12/8 ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại. Thời điểm phát hiện đám cháy cũng là lúc gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp thời tiết hanh khô, rừng thông thảm thực bì dày làm cho đám cháy bùng phát, lan rộng ra các cánh rừng lân cận, lực lượng tại chỗ không đủ sức dập lửa. Trước tình hình trên, UBND xã Thiên Nhẫn đề nghị, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hỗ trợ cứu rừng.

0.ảnh pv
Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường hỗ trợ cứu rừng. Ảnh: Ngọc Thăng

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cơ quan cùng các phương tiện chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cùng lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng cứu rừng.

1.ảnh pv
Nỗ lực dập lửa. Ảnh: Minh Đức

Đến 10h30’ ngày 12/8 đám cháy tạm thời được khống chế. Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với địa phương canh gác, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhiều địa phương tại Nghệ An có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm, cần chủ động phương án ứng phó

Nhiều địa phương tại Nghệ An có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm, cần chủ động phương án ứng phó

Khống chế đám cháy rừng tại đỉnh rú Ối, xã Hoa Quân

Khống chế đám cháy rừng tại đỉnh rú Ối, xã Hoa Quân

Đọc tiếp

Nhiều địa phương tại Nghệ An có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm, cần chủ động phương án ứng phó

Nhiều địa phương tại Nghệ An có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm, cần chủ động phương án ứng phó

Khống chế đám cháy rừng tại đỉnh rú Ối, xã Hoa Quân

Khống chế đám cháy rừng tại đỉnh rú Ối, xã Hoa Quân

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Lực lượng quân đội kịp thời phối hợp dập lửa tại rừng thông xã Thiên Nhẫn, ngăn chặn lan rộng, đề phòng bùng phát trở lại

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO