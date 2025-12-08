Pháp luật Lực lượng quân đội kịp thời phối hợp dập lửa tại rừng thông xã Thiên Nhẫn, ngăn chặn lan rộng, đề phòng bùng phát trở lại Đến 5h45’, ngày 12/8 đám cháy tại khu rừng thông kết hợp keo tràm và thảm thực vật thuộc xóm 11, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An tiếp tục bùng phát trở lại. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ địa phương dập tắt đám cháy.

Vào khoảng 17h, ngày 11/8, tại khu rừng thông kết hợp keo tràm và thảm thực vật thuộc xóm 11, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy rừng. Ngay khi xảy ra đám cháy, lực lượng tại chỗ xã Thiên Nhẫn đã kịp thời triển khai huy động cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã, Công an, Kiểm lâm và Nhân dân khống chế đám cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Vậy nhưng, đến 5h45’, ngày 12/8 ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại. Thời điểm phát hiện đám cháy cũng là lúc gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp thời tiết hanh khô, rừng thông thảm thực bì dày làm cho đám cháy bùng phát, lan rộng ra các cánh rừng lân cận, lực lượng tại chỗ không đủ sức dập lửa. Trước tình hình trên, UBND xã Thiên Nhẫn đề nghị, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hỗ trợ cứu rừng.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường hỗ trợ cứu rừng. Ảnh: Ngọc Thăng

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cơ quan cùng các phương tiện chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cùng lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng cứu rừng.

Nỗ lực dập lửa. Ảnh: Minh Đức

Đến 10h30’ ngày 12/8 đám cháy tạm thời được khống chế. Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Vạn An tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với địa phương canh gác, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại./.