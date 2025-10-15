Kinh tế Nghệ An phát động sử dụng tiết kiệm năng lượng trong trường học Ngày 15/10, tại Trường Tiểu học thị trấn 2, xã Vạn An, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương Nghệ An phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học.

Tham dự lễ phát động có ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương; Cùng đại diện chính quyền địa phương, toàn thể cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh Trường Tiểu học thị trấn 2, xã Vạn An.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: P.V

Năng lượng gắn liền với đời sống kinh tế - xã hội hàng ngày, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiết kiệm điện năng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giúp giảm áp lực cho việc khai thác, cung cấp các dạng năng lượng, giúp cải thiện nền kinh tế, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh biến đổi khí hậu COP 26 về thực hiện giảm phát thải khí nhà kính về O (Net Zero) vào năm 2050.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: P.V

Theo thống kê, sản lượng điện dân dụng hàng năm của Việt Nam đang ở mức 33-34% tổng mức tiêu thụ năng lượng. Mức lãng phí sử dụng điện đạt mức 30-50%, cao nhất thế giới, do thói quen sử dụng điện và chất lượng thiết bị điện.

Thời gian vừa qua, Nhà nước đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện tiết kiệm năng lượng: Ban hành nhiều chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hội thi, lễ phát động phong trào tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng Giờ Trái đất được triển khai hàng năm.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương Nghệ An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: P.V

Trong thời gian tới, với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số đòi hỏi nguồn điện phải tăng trưởng đạt khoảng 10-15%/năm. Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu tiết kiệm 8-10% năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường. Do đó, tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm của ngành Điện mà là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương Nghệ An mong muốn: Công ty Điện lực Nghệ An có kế hoạch và giải pháp quản lý nhu cầu điện năng phù hợp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; chủ động kế hoạch cung ứng điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa, bão.

Trường Tiểu học thị trấn 2, xã Vạn An ký cam kết thực hiện phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: P.V

Đối với UBND xã: Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về năng lượng; phối hợp có hiệu quả với các đơn vị có liên quan để quản lý điện năng theo phân cấp trên địa bàn mình phụ trách. Tăng cường tuyên truyền cho người dân và các tổ chức trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch thực hiện hiện Chương trình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn, trong đó, quan tâm quy hoạch các tuyến đường, công viên, nơi công cộng, các công trình công sở sử dụng năng lượng điện mặt trời áp mái.

Đối với trường học: Quan tâm lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng vào các nội dung sinh hoạt, học tập của học sinh.

Ban Tổ chức trao 10 suất quà cho học sinh vượt khó học tập tốt. Ảnh: P.V

Thông qua buổi lễ này, hy vọng mỗi em học sinh là những tuyên truyền viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó, tạo chuyển biến sang hành động, hình thành thói quen tự giác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không những trong nhà trường mà còn trong mỗi hộ gia đình và cộng đồng xã hội.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Trường Tiểu học thị trấn 2, xã Vạn An ký cam kết thực hiện phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ban Tổ chức đã trao 10 suất quà cho học sinh vượt khó học tập tốt.