Chủ Nhật, 21/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Nghệ An: Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Phan Tuyết 21/09/2025 06:50

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982), trú tại xóm Tiền Phong, xã Vạn An về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo đó, vào khoảng 9h00’ ngày 5/8/2025, Công an xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) phối hợp với tổ liên ngành thuộc UBND xã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà ở Nguyễn Thị Mai đang diễn ra các hành vi giết mổ gia súc (lợn) không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy trình giết mổ, bày bán thịt lợn có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.

1.ảnh pv
Công an xã Vạn An phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm chưa qua kiểm dịch. Ảnh: Phan Tuyết

Quá trình kiểm tra, thu giữ 2 con lợn đã được giết mổ, chia thành nhiều miếng thịt thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Thành lập Hội đồng tiến hành mở niêm phong, cân xác định khối lượng, lấy mẫu gửi giám định và niêm phong lại đối với tang vật thu giữ xác định: Tổng khối lượng thịt thành phẩm thu giữ có khối lượng là 286 kg

Tiến hành khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng thu giữ 98,5 kg thịt lợn thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

2.ảnh pv
Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

Làm việc tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Mai thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi giết mổ, sử dụng động vật dịch bệnh (lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi), động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm, bán thực phẩm của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Ngày 17/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Khoản 1, Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Đây là vụ án đầu tiên của tỉnh Nghệ An xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hành vi sử dụng lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi bán làm thực phẩm trong tình hình dịch đang bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Vi phạm an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 1 tỷ đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 1 tỷ đồng

Nghệ An: 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt

Nghệ An: 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt

Đọc tiếp

Vi phạm an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 1 tỷ đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 1 tỷ đồng

Nghệ An: 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt

Nghệ An: 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Nghệ An: Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO