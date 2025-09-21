Pháp luật Nghệ An: Một phụ nữ bị khởi tố vì bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982), trú tại xóm Tiền Phong, xã Vạn An về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo đó, vào khoảng 9h00’ ngày 5/8/2025, Công an xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) phối hợp với tổ liên ngành thuộc UBND xã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà ở Nguyễn Thị Mai đang diễn ra các hành vi giết mổ gia súc (lợn) không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy trình giết mổ, bày bán thịt lợn có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.

Công an xã Vạn An phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm chưa qua kiểm dịch. Ảnh: Phan Tuyết

Quá trình kiểm tra, thu giữ 2 con lợn đã được giết mổ, chia thành nhiều miếng thịt thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Thành lập Hội đồng tiến hành mở niêm phong, cân xác định khối lượng, lấy mẫu gửi giám định và niêm phong lại đối với tang vật thu giữ xác định: Tổng khối lượng thịt thành phẩm thu giữ có khối lượng là 286 kg

Tiến hành khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng thu giữ 98,5 kg thịt lợn thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

Làm việc tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Mai thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi giết mổ, sử dụng động vật dịch bệnh (lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi), động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm, bán thực phẩm của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Ngày 17/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Khoản 1, Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Đây là vụ án đầu tiên của tỉnh Nghệ An xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hành vi sử dụng lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi bán làm thực phẩm trong tình hình dịch đang bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn.