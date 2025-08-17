Chủ Nhật, 17/8/2025
Sớm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại khu vực chợ Sa Nam

Hoàng Hiếu - Sỹ Đạt - 17/08/2025 22:00
Lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán là vấn đề nan giải lâu nay, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân. Tại khu vực chợ Sa Nam, tình trạng này từ lâu đã trở thành điểm nóng, nhưng chưa được chính quyền xã Vạn An xử lý dứt điểm.
Sớm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại khu vực chợ Sa Nam. Thực hiện: Hoàng Hiếu - Sỹ Đạt
Tin video
Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 11-17/8)
Truyền hình

Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 11-17/8)

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng
Truyền hình

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

Mỹ áp thuế 20%, doanh nghiệp Nghệ An ứng phó linh hoạt
Truyền hình

Mỹ áp thuế 20%, doanh nghiệp Nghệ An ứng phó linh hoạt

Chuyển đổi số - Bước chuyển mạnh mẽ trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh
Truyền hình

Chuyển đổi số - Bước chuyển mạnh mẽ trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh

Lực lượng vũ trang với “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai nơi biên giới
Truyền hình

Lực lượng vũ trang với “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai nơi biên giới

Mường Típ vẫn ngổn ngang sau lũ
Truyền hình

Mường Típ vẫn ngổn ngang sau lũ

