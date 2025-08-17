Sớm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại khu vực chợ Sa Nam

Hoàng Hiếu - Sỹ Đạt - 17/08/2025 22:00

Lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán là vấn đề nan giải lâu nay, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân. Tại khu vực chợ Sa Nam, tình trạng này từ lâu đã trở thành điểm nóng, nhưng chưa được chính quyền xã Vạn An xử lý dứt điểm.