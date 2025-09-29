Thứ Hai, 29/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Video

Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An: Dấu ấn báo chí dữ liệu trong hệ sinh thái số

Nhóm PV - 29/09/2025 21:44
Ngày 30/9, Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ chính thức làm lễ ra mắt Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An. Với sự hội tụ của nhiều giải pháp công nghệ mới, chuyên trang là một sản phẩm báo chí dữ liệu hiện đại, sinh động, tiện ích và hỗ trợ rất đắc lực cho người dân, công chúng trong việc tìm kiếm, khai thác các thông tin, dữ liệu về 130 xã, phường mới của tỉnh Nghệ An.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ven sông Lam
Video

Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ven sông Lam

Toàn cảnh thiệt hại bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Video

Toàn cảnh thiệt hại bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cập nhật về bão số 10 tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An
Video

Cập nhật về bão số 10 tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An

Niềm tin của người dân vùng cao gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Video

Niềm tin của người dân vùng cao gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

TRỰC TIẾP: Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025: "Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới"
Thời sự

TRỰC TIẾP: Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025: "Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới"

VSIP Nghệ An - Nơi gắn kết đầu tư và phát triển bền vững
Video

VSIP Nghệ An - Nơi gắn kết đầu tư và phát triển bền vững

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO