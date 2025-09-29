Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An: Dấu ấn báo chí dữ liệu trong hệ sinh thái số

Nhóm PV - 29/09/2025 21:44

Ngày 30/9, Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ chính thức làm lễ ra mắt Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An. Với sự hội tụ của nhiều giải pháp công nghệ mới, chuyên trang là một sản phẩm báo chí dữ liệu hiện đại, sinh động, tiện ích và hỗ trợ rất đắc lực cho người dân, công chúng trong việc tìm kiếm, khai thác các thông tin, dữ liệu về 130 xã, phường mới của tỉnh Nghệ An.