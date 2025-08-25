Xã hội Xã Vạn An di dời, đưa tất cả thuyền của các hộ vạn chài về nơi tránh trú an toàn Trước khi bão số 5 vào, xã Vạn An tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

Lãnh đạo xã Vạn An kiểm tra tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện phương án phòng, chống, ứng phó với bão số 5, trong ngày 24/8, xã Vạn An đã tiến hành di dời 7 hộ dân (với 21 nhân khẩu) nằm sát khu vực cống Ba ra Nam Đàn, ở xóm Sa Nam, có nguy cơ cao sạt lở về nơi tránh, trú an toàn.

7 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở của xã Vạn An đã được di dời về nơi an toàn. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Vạn An: Mỗi hộ dân đều có phương án di dời riêng. Có gia đình về nhà anh em, có hộ được bố trí sang các gia đình hàng xóm có nhà kiên cố. Các hộ dân đều chấp hành tốt yêu cầu của địa phương.

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng của 7 ngôi nhà có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Thành Chung

Trong sáng 25/8, trước giờ bão số 5 đổ bộ, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục kiểm tra tại khu vực xung yếu này. Qua kiểm tra, thì có 2 hộ quay trở lại lấy thêm đồ đạc, nấu thêm thức ăn mang theo...

Lãnh đạo xã đã quyết liệt yêu cầu các hộ dân nhanh chóng hoàn thành công việc, quay trở lại nơi tránh trú; tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Lãnh đạo xã đã yêu cầu các hộ dân nhanh chóng quay trở lại nơi tránh trú. Ảnh: Thành Chung

Các hộ dân vạn chài ở xóm Lộc Tiến đã quay trở lại nhà thực hiện chằng, chống nhà cửa. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện kiểm tra tại xóm Lộc Tiến cho thấy, cả 65 hộ vạn chài của xóm đã đưa thuyền, nốc về nhà, về nơi tránh trú an toàn; không còn một ai ở lại thuyền trên sông Lam.

Thuyền đã được anh Nguyễn Văn Khẩn đưa lên bờ, chở về nhà bảo quản. Ảnh: Thành Chung

Anh Nguyễn Văn Khẩn, 46 tuổi, ở xóm Lộc Tiến làm nghề đánh cá trên sông Lam cho biết: Xã đã tuyên truyền, nói rõ đây là cơn bão rất mạnh, rất nguy hiểm. Nghe tuyên truyền, người dân ý thức được sự nguy hiểm của cơn bão nên đã chấp hành tốt. Sau khi bố trí thuyền, nốc, ngư cụ an toàn, chúng tôi chằng chống lại nhà cửa thêm chắc chắn.

Lãnh đạo xã Vạn An thăm hỏi các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Lộc Tiến. Ảnh: Thành Chung

Cũng trong sáng 25/8, lãnh đạo xã Vạn An cũng đã thực hiện kiểm tra an toàn hệ thống hồ, đập trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng tiếp tục chặt bỏ, cắt tỉa các cây, cành cây có nguy cơ đổ, gãy làm mất an toàn lưới điện, ảnh hưởng nhà dân.

Lãnh đạo xã Vạn An kiểm tra an toàn hệ thống hồ, đập trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung

Ông Vương Hồng Thái – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An cho hay: Phòng, chống cơn bão số 5, xã đã triển khai lực lượng ứng trực tại các điểm thấp trũng, xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để có sự ứng phó chủ động, sẵn sàng tiếp tục di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản.

Ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An cho biết về công tác phòng, chống bão số 5 trên địa bàn. Clip: Thành Chung

Đồng thời, xã cũng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, cầu, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn./.