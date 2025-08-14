Giáo dục Lê Hoàng Bách và những màn lội ngược dòng xuất sắc ở English challenge mùa 8 Lê Hoàng Bách (Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An) là thí sinh để lại ấn tượng với những màn lội ngược dòng thành công nhất ở English challenge mùa 8.

Lê Hoàng Bách là đại diện đầu tiên của xã Vạn An cũng như của Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2 lọt vào đến vòng Chung kết – một cột mốc đặc biệt không chỉ với em mà còn là niềm tự hào của ngôi trường tiểu học ở vùng quê.

Thí sinh Lê Hoàng Bách.

Ở cuộc thi tuần, Hoàng Bách nhập cuộc với tâm thế điềm tĩnh và chắc chắn, dù phần thi Challenge không mấy thuận lợi, chỉ trả lời được 4 câu hỏi, nhưng tinh thần thi đấu của Hoàng Bách vẫn rất bền bỉ, tìm cơ hội để tăng thêm điểm số.

Sang phần Word Scape, dù không trả lời đúng 3 dãy chữ của mình, nhưng Bách đã có 4 lượt giành điểm từ 4 dãy chữ của thí sinh khác. Đây là điều rất ít thí sinh nào làm được.

Kết thúc 3 phần thi, em bị đối thủ dẫn trước 100 điểm. Đến phần Champion, Hoàng Bách bứt phá với cú lội ngược dòng ngoạn mục, trả lời đúng 3 câu hỏi, giành được vòng nguyệt quế của tuần 3 quý II với 520 điểm.

Điều này tiếp tục lặp lại ở cuộc thi quý II, qua 3 phần thi, vị trí của Hoàng Bách luôn bị đối thủ dẫn trước, tuy nhiên, em luôn cạnh tranh cho đến những giây phút cuối cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ở lượt câu hỏi cuối cùng, Hoàng Bách đã quyết định sử dụng "Ngôi sao hy vọng" khi cách người dẫn đầu 30 điểm. Với câu trả lời đúng, Hoàng Bách đã có cú lội ngược dòng xuất sắc, ghi thêm 80 điểm quý giá, nâng tổng điểm lên 620. Trở thành thí sinh thứ 2 giành được tấm vé vào vòng chung kết năm.

Quyết tâm bứt phá bằng sự rèn luyện nghiêm túc

Nhớ lại cuộc thi tuần, Hoàng Bách vẫn khá tiếc nuối, từ sự bỡ ngỡ. Thế nhưng, sau khi về nhất vòng tuần, Hoàng Bách đã nghiêm túc nhìn lại những thiếu sót, miệt mài ôn tập, rèn luyện kỹ năng phản xạ để bước vào vòng quý với một tâm thế hoàn toàn khác, tự tin và sẵn sàng bứt phá.

“ Em đã xem lại các chương trình mùa trước rất nhiều để làm quen với cách hỏi và thể lệ. Em còn tự đặt ra thời gian giới hạn cho mỗi câu hỏi khi luyện ở nhà để tập phản xạ nhanh hơn. Ban đầu em cũng hơi lo, nhưng càng tập thì em càng thấy tự tin và háo hức hơn” - Hoàng Bách chia sẻ thêm.

Thí sinh Lê Hoàng Bách chụp ảnh cùng gia đình, thầy cô. Ảnh: NVCC

Để đạt được những thành tích đáng tự hào như hiện nay, Hoàng Bách đã có một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Trang Hoà – mẹ của Bách, dù gia đình không tạo áp lực về thành tích, nhưng luôn đồng hành và khuyến khích con theo đuổi những lĩnh vực mình yêu thích, đặc biệt là Toán và Tiếng Anh.

“Từ 5 tuổi Bách đã được tiếp cận với Tiếng anh, thường xuyên đọc truyện, xem phim bằng Tiếng Anh. Nhận thấy năng khiếu và sự yêu thích của cháu, gia đình đã tạo điều kiện cho Bách thử sức ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ để rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Điều đặc biệt là cháu hoàn toàn chủ động học, tìm hiểu và luyện tập hàng ngày” - chị Hoà chia sẻ

Giấc mơ kỹ sư công nghệ

Từ một cậu bé sống ở vùng nông thôn, Hoàng Bách đang dần vươn xa với khát vọng trở thành 1 kỹ sư công nghệ xuất sắc trong tương lai – một hành trình được chắp cánh bởi đam mê, kỷ luật và nền tảng giáo dục bài bản từ gia đình và nhà trường. Không chỉ cố gắng chinh phục các cuộc thi bộ môn Tiếng Anh, Hoàng Bách còn thử sức với môn Toán.

Lê Hoàng Bách còn sở hữu loạt thành tích học tập đáng nể: Thủ khoa tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Đặng Chánh Kỷ, Huy chương Bạc kỳ thi Toán TIMO năm 2024, giải Nhì cấp tỉnh Kỳ thi TOEFL Primary năm 2023, Chứng chỉ PET trình độ B2 quốc tế.

Ngoài giờ học, Bách có niềm đam mê đặc biệt với lập trình game.“Hiện tại, Bách đang kết nối với bạn bè quốc tế để cùng nghiên cứu và xây dựng một dự án game”, mẹ Hoàng Bách chia sẻ. Sự say mê công nghệ, khả năng tự học cùng tinh thần sáng tạo của Hoàng Bách cho thấy đây không chỉ là một ước mơ trẻ thơ, mà là một hành trình nghiêm túc, được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng chính sự kiên trì của em.

Ngôi trường làng giàu truyền thống hiếu học

Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, nơi Bách đang theo học, là một trong những đơn vị điển hình trong việc đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh tại khu vực nông thôn. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận với giáo viên bản ngữ, nhà trường vẫn không ngừng tìm tòi các cách tiếp cận mới, đưa công nghệ vào hỗ trợ giảng dạy và khơi dậy đam mê ngoại ngữ cho học sinh. Nhiều năm liền, trường có học sinh lọt vào các vòng ghi hình của English Challenge, và năm nay Lê Hoàng Bách – một đại diện ưu tú đã đưa về Cầu truyền hình trực tiếp Chung kết.

Câu chuyện của Bách đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa trong toàn trường – nơi những ước mơ lớn đang được ươm mầm từ những lớp học nhỏ ở vùng quê yên bình.

Đến với trận chung kết sắp tới, Hoàng Bách tiếp tục mang theo tinh thần sẵn sàng bứt phá. Hiện tại, Hoàng Bách đang nỗ lực cố gắng cải thiện kiến thức mỗi ngày bằng cách bổ sung các kiến thức nâng cao để có nền tảng kiến thức sâu rộng, chắc chắn, đa lĩnh vực chinh phục Ngôi vị quán quân.

Hãy cùng cổ vũ cho các “chiến binh nhí” trong trận Chung kết English Challenge mùa 8: Nguyễn Tiến Nam - Trường Phổ thông THSP Đại học Vinh Lê Hoàng Bách - Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2 Lê Tiểu Bình - Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Trường Tiểu học Hưng Dũng 1

4 thí sinh tranh tài trong trận Chung kết.