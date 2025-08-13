Giáo dục Nguyễn Lê Thảo Nguyên - thí sinh đầy bản lĩnh của chung kết English Challenge mùa 8 Ở đường đua English challenge mùa 8, giành tấm vé về nhì cao nhất các quý để tiến sâu vào Trận chung kết, thí sinh Nguyễn Lê Thảo Nguyên (Trường tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) đã để lại những dấu ấn riêng về sức bật và bản lĩnh thi đấu vững vàng.

Trong hành trình mùa 8, Nguyễn Lê Thảo Nguyên về Nhất tuần 3 quý III và đoạt ngôi Nhì cao nhất các quý. Thí sinh đến từ Trường tiểu học Hưng Dũng 1 đã tạo nên dấu ấn sâu sắc với chiến thuật sử dụng ngôi sao hi vọng thông minh, phong cách thi đấu tốc độ và khả năng xâu chuỗi dữ kiện xuất sắc.

Đặc biệt, trong chặng nước rút của phần thi Champions, Thảo Nguyên luôn thể hiện sự tự tin và điềm tĩnh trong từng quyết định, tạo nên những màn rượt đuổi điểm số ngoạn mục.

Thí sinh Nguyễn Lê Thảo Nguyên – Một trong bốn gương mặt xuất sắc nhất English Challenge mùa 8. Ảnh: Đức Thiện

Ở vòng thi tuần, trước khi đến với câu hỏi cuối cùng, Thảo Nguyên bị đối thủ dẫn trước 35 điểm, tuy nhiên, với tinh thần thi đấu quyết liệt, chiến thuật sử dụng ngôi sao hi vọng thông minh, em đã giành được 60 điểm quý giá, bứt tốc về nhất với 650 điểm.

Sự xuất sắc này tiếp tục lặp lại ở cuộc thi Quý III, ở lượt câu hỏi cuối cùng, Thảo Nguyên sử dụng thành công ngôi sao hi vọng, củng cố thêm 80 điểm cho mình, trở thành thí sinh sở hữu số điểm về nhì cao nhất các quý với 730 điểm.

Chiến binh bản lĩnh này chia sẻ: Khoảnh khắc mà em nhớ nhất là 2 ngôi sao hy vọng đã sử dụng ở vòng Champion cuộc thi Tuần và thi Quý. Vừa là chiến thuật, vừa là một chút may mắn, nó đã mang lại cho em điểm số quá bất ngờ.

"Em nghĩ điều vượt ngoài mong đợi chính là mình đã giữ được sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu. Cứ nghĩ cuộc thi như là một trò chơi thú vị, chúng ta không cần phải lo quá nhiều. Nhờ tinh thần thoải mái này, em đã có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và phát huy tốt nhất khả năng của mình", Thảo Nguyên tâm sự.

Ảnh: Đức Thiện

Nói về trận chung kết sắp tới, Thảo Nguyên cho rằng, bản thân xác định đây là một cuộc chơi thú vị: "Dù còn áp lực về tâm lý và e ngại đối thủ nhưng em xác định đây là một sân chơi và không còn lo sợ về cuộc thi kịch tính này nữa".

Thảo Nguyên cho biết, các thầy cô giáo ở Trường tiểu học Hưng Dũng 1 chính là nguồn động viên và cảm hứng lớn nhất giúp em chinh phục môn Tiếng Anh. Từ những ngày đầu tham gia vòng sơ loại, Ban Giám hiệu cùng các thầy cô trong tổ Tiếng Anh đã luôn đồng hành, nhiệt tình ôn luyện cho em kiến thức ở nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, xã hội đến khoa học, lịch sử, địa lý... Không chỉ vậy, thầy cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp cũng luôn quan tâm, hỏi thăm và cổ vũ, tạo cho em một môi trường học tập và thi đấu đầy tích cực.

Ban giám hiệu, thầy cô giáo luôn sát cánh cùng Thảo Nguyên trong hành trình English Challenge. Ảnh: Đức Thiện

Cô giáo Bùi Hậu - Giáo viên tiếng Anh của Thảo Nguyên chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu tham gia học tiếng Anh ở trường, Thảo Nguyên đã thể hiện khả năng giao tiếp tốt và tư duy nhanh. Em tiếp nhận từ vựng nhanh, biết áp dụng vào câu nói một cách linh hoạt. Đặc biệt, khả năng ghi nhớ và phát âm của em rất tốt, giúp em tiến bộ nhanh trong giao tiếp.

Với niềm tự hào khi có học sinh lọt vào Chung kết năm của English Challenge, cô Bùi Hậu nhấn mạnh thêm:“Thảo Nguyên vào chung kết English Challenge là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn là sự mong đợi của nhà trường và gia đình. Đây không chỉ là thành quả từ nỗ lực của cá nhân Thảo Nguyên mà còn khẳng định chất lượng dạy và học Tiếng Anh tại Trường tiểu học Hưng Dũng 1 với tinh thần: Khi học sinh được tạo điều kiện và khích lệ, các em sẽ vươn xa hơn cả mong đợi”.

Thảo Nguyên trở thành niềm tự hào của Trường tiểu học Hưng Dũng 1. Ảnh: Đức Thiện

Là một cô bé cá tính, giàu năng lượng trên sân khấu English Challenge, Thảo Nguyên còn là một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi và có phần quyết liệt. Tính cách mạnh mẽ đó có lẽ cũng được tôi luyện từ chính nguồn cảm hứng lớn của em: Nữ bác học Marie Curie - người phụ nữ duy nhất trên thế giới hai lần được nhận giải thưởng Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau.

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng trong học tập và cuộc sống, Thảo Nguyên chia sẻ: “Với em, Marie Curie là 1 người truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự tiên phong, quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc, kể cả trong những thời gian khó khăn. Mặc dù ở châu Âu thế kỷ 20 không phải là môi trường lý tưởng cho phụ nữ làm khoa học, Marie Curie vẫn vượt trội hơn các đồng nghiệp nam, bất chấp sự chế giễu của họ, vượt xa họ với tư cách là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, và một lần nữa là người đầu tiên đoạt giải Nobel hai lần.”

Thảo Nguyên đã sẵn sàng bùng nổ tại vòng Chung kết English Challenge mùa 8. Ảnh: Đức Thiện

Hi vọng, với nguồn cảm hứng từ nhà khoa học Marie Curie, sự đồng hành của thầy cô, sự cổ vũ của bạn bè và khán giả, Thảo Nguyên tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tự tin tạo nên những đột phá ấn tượng và tỏa sáng rực rỡ trong trận Chung kết English Challenge sắp tới.