Giáo dục Chân dung thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào cầu truyền hình Chung kết English Challenge mùa 8 Trong danh sách 4 thí sinh lọt vào chung kết năm nay, Tiến Nam đến từ Trường Phổ thông THSP Đại học Vinh là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Khi tham gia chương trình, Tiến Nam mới chỉ là học sinh lớp 4.

Thí sinh Nguyễn Tiến Nam - Trường Phổ thông THSP Đại học Vinh. Ảnh: Đức Thiện

4 năm liền Tiến Nam đạt học sinh xuất sắc và có trong tay nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ: Giải Nhất cấp tỉnh Toefl khối 2, 3 năm 2024, Giải Ba Quốc gia Toefl Primary khối 2, 3 năm 2024 với 895/900 điểm, Giải Nhất cấp trường, huyện, tỉnh Olympic Tiếng Anh (IOE) khối 4 (2025), Giải Nhì cấp Quốc gia Olympic Tiếng Anh (IOE) khối 4 (2025), cùng nhiều Huy chương Vàng bộ môn Toán.

Ngoài giờ học, Tiến Nam dành thời gian để đọc sách Tiếng Anh. Qua từng việc hàng ngày cũng như việc rèn luyện qua các cuộc thi đã giúp Tiến Nam tự tin hơn, trau dồi được nhiều kiến thức hơn.

Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Phan Linh

Với hành trang đã có, Tiến Nam tự tin vượt qua hàng trăm thí sinh ở vòng sơ loại, bước vào qua thi tuần và giành chiến thắng đầy ấn tượng ở quý I với 710 điểm để góp mặt vào chung kết. Nguyễn Tiến Nam đã đưa cầu truyền hình về với Trường Phổ thông THSP Đại học Vinh.

Ngoài ra Tiến Nam còn sở hữu tư duy phản biện chắc chắn, có thế mạnh nổi bật ở các môn Lịch sử, Địa lý. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong trận chung kết lần này nhưng chàng trai khiến khán giả ấn tượng bởi cách trả lời súc tích, logic và thuyết phục.

Tiến Nam khiến khán giả ấn tượng bởi cách trả lời súc tích, logic và thuyết phục. Ảnh: Ngọc Hà

Điều đặc biệt ở cậu bé nhỏ tuổi nhất Chung kết mùa 8 là sự tự tin và quá trình bạn rèn luyện sự tự tin đó luôn có sự đồng hành của bố và mẹ. Bố mẹ Tiến Nam luôn động viên, khuyến khích em trong mọi hoạt động.

Bố Tiến Nam chia sẻ: “Sở thích của Tiến Nam là tham gia các cuộc thi, trong đó có Tiếng Anh. Cháu đã đạt được các thành tích cao trong hầu hết các cuộc thi nên bố mẹ và bản thân cháu thấy Chương trình English Challenge là một sân chơi rất ý nghĩa nên động viên cháu tham gia để đánh giá năng lực của bản thân và rèn luyện thêm bản lĩnh tự tin cho cháu”.

Ngoài ra, chàng trai này còn được sự bồi dưỡng đặc biệt đến từ các thầy, cô giáo đầy kinh nghiệm của ngôi trường mình đang theo học. Nhà trường dồn lực để các thầy, cô chuẩn bị bộ đề, đồng hành cùng Tiến Nam trong một thời gian dài.

“Để chuẩn bị cho trận chung kết, nhà trường đã chủ động tổ chức ôn luyện chuyên sâu theo bộ đề hệ thống, để Tiến Nam phát huy tối đa thế mạnh của mình”, cô Đỗ Thị Hà - Hiệu phó Trường THSP Đại học Vinh chia sẻ. Nền tảng vững chắc từ nhà trường cũng chính là động lực lớn dành cho Tiến Nam trong sân chơi này.

Chương trình truyền hình English Challenge là chương trình giáo dục về Tiếng Anh ý nghĩa dành cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học. Thông qua các thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ được nâng cao kỹ năng Tiếng Anh, rèn luyện sự tự tin và có những trải nghiệm thú vị.

English Challenge đã trải qua 7 mùa thi, tạo được ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa tinh thần học tập cho các em học sinh. Vào 8h ngày 21/8 tới đây, trận Chung kết mùa 8 hứa hẹn đầy kịch tính với 4 gương mặt xuất sắc nhất:

Nguyễn Tiến Nam - Trường Phổ thông THSP Đại học Vinh

Lê Hoàng Bách - Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2

Lê Tiểu Bình - Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu

Nguyễn Lê Thảo Nguyên - Trường Tiểu học Hưng Dũng.

4 gương mặt tại trận Chung kết English Challenge mùa 8. Ảnh: Đức Thiện

Cầu truyền hình trực tiếp Chung kết English Challenge mùa 8 trực tiếp vào 8h, thứ Năm, ngày 21/8/2025 trên kênh NTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Mời quý vị cùng theo dõi, ủng hộ cho Tiến Nam và các thí sinh.