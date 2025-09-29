Danh sách các xã, phường ở Nghệ An có nguy cơ ngập lụt do hoàn lưu sau bão số 10
Trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 28/09 đến 3 giờ ngày 29/09), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to như: Yên Thượng: 176mm; Nông Trường 15: 155.8mm, Thanh Thủy: 121.2mm; Vinh: 120.2mm...
- Cảnh báo các đặc trưng ngập lụt:
Phạm vi ngập lụt: Đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông, suối tỉnh Nghệ An.
Thời gian ngập lụt: Có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/9.
Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,3 - 0,8m, có nơi cao hơn 0,8m.
2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1
3. Cảnh báo tác động của ngập lụt: Ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; gây cản trở ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có các biện pháp phòng tránh.
Danh sách các xã, phường có nguy cơ xảy ra ngập lụt tỉnh Nghệ An
|TT
|Xã, phường
|TT
|Xã, phường
|TT
|Xã, phường
|1
|Bích Hào
|39
|Đông Thành
|77
|Quỳ Châu
|2
|Châu Bình
|40
|Đức Châu
|78
|Quỳnh Anh
|3
|Châu Hồng
|41
|Giai Lạc
|79
|Quỳnh Lưu
|4
|Châu Lộc
|42
|Hải Châu
|80
|Quỳnh Phú
|5
|Đại Đồng
|43
|Hải Lộc
|81
|Quỳnh Sơn
|6
|Đông Hiếu
|44
|Hạnh Lâm
|82
|Quỳnh Tam
|7
|Giai Xuân
|45
|Hợp Minh
|83
|Quỳnh Thắng
|8
|Hoa Quân
|46
|Hùng Chân
|84
|Quỳnh Văn
|9
|Kim Bảng
|47
|Hùng Châu
|85
|Sơn Lâm
|10
|Minh Hợp
|48
|Hưng Nguyên
|86
|Tam Đồng
|11
|Mường Chọng
|49
|Hưng Nguyên Nam
|87
|Tân An
|12
|Mường Ham
|50
|Kim Liên
|88
|Tân Châu
|13
|Nghĩa Đàn
|51
|Lam Thành
|89
|Thần Lĩnh
|14
|Nghĩa Đồng
|52
|Lương Sơn
|90
|Thiên Nhẫn
|15
|Nghĩa Hưng
|53
|Mậu Thạch
|91
|Thông Thụ
|16
|Nghĩa Khánh
|54
|Minh Châu
|92
|Thuần Trung
|17
|P. Tây Hiếu
|55
|Môn Sơn
|93
|Tiên Đồng
|18
|P. Thái Hòa
|56
|Nam Đàn
|94
|Tiền Phong
|19
|Quỳ Hợp
|57
|Nghi Lộc
|95
|Trung Lộc
|20
|Tam Hợp
|58
|Nghĩa Hành
|96
|Vân Du
|21
|Tân Kỳ
|59
|Nghĩa Lâm
|97
|Văn Hiến
|22
|Tân Phú
|60
|Nghĩa Lộc
|98
|Văn Kiều
|23
|Thành Bình Thọ
|61
|Nghĩa Mai
|99
|Vân Tụ
|24
|Vạn An
|62
|Nghĩa Thọ
|100
|Vĩnh Tường
|25
|Xuân Lâm
|63 Nhân Hòa
|101
|Yên Thành
|26
|An Châu
|64
|P. Cửa Lò
|102
|Yên Trung
|27
|Anh Sơn
|65
|P. Hoàng Mai
|103
|Yên Xuân
|28
|Anh Sơn Đông
|66
|P. Quỳnh Mai
|104
|Cam Phục
|29
|Bạch Hà
|67
|P. Tân Mai
|105
|Châu Khê
|30
|Bạch Ngọc
|68
|P. Thành Vinh
|106
|Châu Tiến
|31
|Bình Chuẩn
|69
|P. Trường Vinh
|107
|Mường Quàng
|32
|Bình Minh
|70
|P. Vinh Hưng
|108
|Nga My
|33
|Cát Ngạn
|71
|P. Vinh Lộc
|109
|Quế Phong
|34
|Con Cuông
|72
|P. Vinh Phú
|110
|Tam Quang
|35
|Đại Huệ
|73
|Phúc Lộc
|111
|Tri Lễ
|36
|Diễn Châu
|74
|Quan Thành
|112
|Yên Hòa
|37
|Đô Lương
|75
|Quảng Châu
|113
|Yên Na
|38
|Đông Lộc
|76
|Quang Đồng