Kinh tế Danh sách các xã, phường ở Nghệ An có nguy cơ ngập lụt do hoàn lưu sau bão số 10 Trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 28/09 đến 3 giờ ngày 29/09), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to như: Yên Thượng: 176mm; Nông Trường 15: 155.8mm, Thanh Thủy: 121.2mm; Vinh: 120.2mm...

Cảnh báo các đặc trưng ngập lụt:

Phạm vi ngập lụt: Đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông, suối tỉnh Nghệ An.

Thời gian ngập lụt: Có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/9.

Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,3 - 0,8m, có nơi cao hơn 0,8m.

2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1

3. Cảnh báo tác động của ngập lụt: Ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; gây cản trở ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có các biện pháp phòng tránh.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ xảy ra ngập lụt tỉnh Nghệ An