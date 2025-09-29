Thứ Hai, 29/9/2025
Kinh tế

Danh sách các xã, phường ở Nghệ An có nguy cơ ngập lụt do hoàn lưu sau bão số 10

P.V 29/09/2025 06:46

Trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 28/09 đến 3 giờ ngày 29/09), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to như: Yên Thượng: 176mm; Nông Trường 15: 155.8mm, Thanh Thủy: 121.2mm; Vinh: 120.2mm...

  1. Cảnh báo các đặc trưng ngập lụt:

Phạm vi ngập lụt: Đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông, suối tỉnh Nghệ An.

Thời gian ngập lụt: Có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/9.

Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,3 - 0,8m, có nơi cao hơn 0,8m.

2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1

3. Cảnh báo tác động của ngập lụt: Ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; gây cản trở ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có các biện pháp phòng tránh.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ xảy ra ngập lụt tỉnh Nghệ An

TT
Xã, phường
TT
Xã, phường
TT
Xã, phường
1
Bích Hào
39
Đông Thành
77
Quỳ Châu
2
Châu Bình
40
Đức Châu
78
Quỳnh Anh
3
Châu Hồng
41
Giai Lạc
79
Quỳnh Lưu
4
Châu Lộc
42
Hải Châu
80
Quỳnh Phú
5
Đại Đồng
43
Hải Lộc
81
Quỳnh Sơn
6
Đông Hiếu
44
Hạnh Lâm
82
Quỳnh Tam
7
Giai Xuân
45
Hợp Minh
83
Quỳnh Thắng
8
Hoa Quân
46
Hùng Chân
84
Quỳnh Văn
9
Kim Bảng
47
Hùng Châu
85
Sơn Lâm
10
Minh Hợp
48
Hưng Nguyên
86
Tam Đồng
11
Mường Chọng
49
Hưng Nguyên Nam
87
Tân An
12
Mường Ham
50
Kim Liên
88
Tân Châu
13
Nghĩa Đàn
51
Lam Thành
89
Thần Lĩnh
14
Nghĩa Đồng
52
Lương Sơn
90
Thiên Nhẫn
15
Nghĩa Hưng
53
Mậu Thạch
91
Thông Thụ
16
Nghĩa Khánh
54
Minh Châu
92
Thuần Trung
17
P. Tây Hiếu
55
Môn Sơn
93
Tiên Đồng
18
P. Thái Hòa
56
Nam Đàn
94
Tiền Phong
19
Quỳ Hợp
57
Nghi Lộc
95
Trung Lộc
20
Tam Hợp
58
Nghĩa Hành
96
Vân Du
21
Tân Kỳ
59
Nghĩa Lâm
97
Văn Hiến
22
Tân Phú
60
Nghĩa Lộc
98
Văn Kiều
23
Thành Bình Thọ
61
Nghĩa Mai
99
Vân Tụ
24
Vạn An
62
Nghĩa Thọ
100
Vĩnh Tường
25
Xuân Lâm
63 Nhân Hòa
101
Yên Thành
26
An Châu
64
P. Cửa Lò
102
Yên Trung
27
Anh Sơn
65
P. Hoàng Mai
103
Yên Xuân
28
Anh Sơn Đông
66
P. Quỳnh Mai
104
Cam Phục
29
Bạch Hà
67
P. Tân Mai
105
Châu Khê
30
Bạch Ngọc
68
P. Thành Vinh
106
Châu Tiến
31
Bình Chuẩn
69
P. Trường Vinh
107
Mường Quàng
32
Bình Minh
70
P. Vinh Hưng
108
Nga My
33
Cát Ngạn
71
P. Vinh Lộc
109
Quế Phong
34
Con Cuông
72
P. Vinh Phú
110
Tam Quang
35
Đại Huệ
73
Phúc Lộc
111
Tri Lễ
36
Diễn Châu
74
Quan Thành
112
Yên Hòa
37
Đô Lương
75
Quảng Châu
113
Yên Na
38
Đông Lộc
76
Quang Đồng

Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp chủ động ứng phó bão số 10

Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp chủ động ứng phó bão số 10

Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An

      Danh sách các xã, phường ở Nghệ An có nguy cơ ngập lụt do hoàn lưu sau bão số 10

