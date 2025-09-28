Kinh tế Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp chủ động ứng phó bão số 10 Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh về chủ động ứng phó với tác động, ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có văn bản đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống bão.

Cụ thể, tại Văn bản số 187/KKT-XDT ngày 28/9/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đề nghị các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

Để chủ động xử lý lượng nước trong các mương, trước khi bão vào, KCN WHA kiểm tra và bơm vận hành thử để giảm lượng nước phía trong khu công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải

+ Tiếp tục và chủ động thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ; công điện hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tập trung ứng phó với bão số 10 năm 2025; Công điện mới nhất của Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh về chủ động ứng phó với bão số 10 trên địa bàn.

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

Nhà thầu khơi thông mương thoát để hạn chế úng ngập cho Khu công nghiệp Hoàng Mai 1. Ảnh: C.T.V

+ Giao Ban Chỉ đạo PCCC, phòng, chống thiên tai trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2025 của Ban Bí thư, Công văn số 381-CV/TU ngày 20/6/2025 của Tỉnh ủy Nghệ An về chủ động phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, mưa lũ.

Chiều 28/9, trước nguy cơ mưa lớn, Trạm bơm của Khu công nghiệp WHA đã bơm xả. Ảnh: Nguyễn Hải

+ Phối hợp kịp thời với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi có sự cố xảy ra; kịp thời cập nhật, báo cáo thông tin về nhóm Zalo chỉ đạo PCCC và phòng, chống thiên tai của khu kinh tế.

Mực nước phía trong kênh tiêu của Khu công nghiệp WHA Nghệ An 1 ngay trước khi bão số 10 vào được bơm hạn chế ở mức thấp nhất để tiêu thoát khi có mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Phạm Thế Nhật -Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng và Môi trường, Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Đến thời điểm này, các khu công nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã hoàn tất việc rà soát công tác chủ động ứng phó với bão số 10. Từ cuối tháng 8 đến nay, do địa bàn liên tục có các cơn bão đổ bộ và nguy cơ đổ bộ vào tỉnh nên Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống khắc phục bão, lũ. Về phía các doanh nghiệp, để bảo vệ tài sản và sản xuất, các doanh nghiệp đều chủ động chấp hành tốt.

Một đoạn hạ tầng san lấp phải khơi tạm tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 để phục vụ thoát úng. Ảnh: C.T.V

Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 trước khi bão số 10 đổ bộ, việc chủ động ứng phó đã cơ bản. Ảnh: C.T.V cung cấp

Tuy nhiên, để chủ động và tránh tâm lý chủ quan, một mặt, căn cứ vào tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, cùng với ra các văn bản đốc thúc, ban quản lý đã giao các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng lập các tổ công tác trực tiếp rà soát kiểm tra và nhắc nhở.

Ban lưu ý, các hoạt động, hình ảnh ứng phó thiệt hại và tình hình khắc phục của từng khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn đều gửi về nhóm phòng, chống thiên tai để lãnh đạo ban quản lý có ý kiến chỉ đạo kịp thời và báo cáo UBND tỉnh./.