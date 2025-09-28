Kinh tế Kinh nghiệm đỗ xe ô tô an toàn ở vùng trũng thấp khi có mưa bão Bão số 10 được dự báo sắp đổ bộ vào Nghệ An, ngoài gió lớn thì lượng mưa cũng được dự báo rất lớn, gây nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp đô thị. Vì thế, việc tìm chỗ trú đậu an toàn cho ô tô đối với các chủ xe không có gara riêng là vô cùng cấp thiết. Vậy đâu là cách đậu xe an toàn khi có mưa bão? Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc ô tô và lái xe có kinh nghiệm.

Hiện, địa bàn phường nội thị địa hình thấp trung như Trường Vinh, Thành Vinh hay Vinh Phú... hay các xã trung tâm huyện lỵ thường có mật độ xe ô tô khá cao, nhưng rất ít gia đình có bãi đậu xe an toàn. Không những vậy, tại các khu chung cư, do mật độ dân cư tập trung đông đúc nên không có chỗ đậu cho tất cả xe. Do đó, nhiều xe ô tô phải đậu ngoài đường, trên vỉa hè có cây lớn hoặc hiên toà nhà, công trình công cộng, không thực sự an toàn vì nguy cơ bờ tường, cột điện, cây cối gẫy đổ bất cứ lúc nào nếu gió bão lớn. Dưới đây là các tư vấn chọn chỗ đậu xe ô tô an toàn ở khu vực đô thị trong mùa mưa bão:

Chọn chỗ đậu xe an toàn:

- Tránh, hạn chế đỗ xe dưới gốc cây, cột điện, biển quảng cáo mỗi khi mưa hoặc có gió lớn. Cây và biển quảng cáo, kể cả cột điện rất dễ bị đổ.

Một số ô tô tại Khu chung cư Tecco Quang Trung đậu trước bờ tường Trường THCS Quang Trung bị sập đổ do cơn bão số 5 vừa qua. Ảnh Tư liệu: Báo Nghệ An

- Nếu ở khu chung cư hoặc nhà riêng, có điều kiện thì tốt nhất là đỗ xe trong gara kiên cố, tầng hầm cao ráo hoặc bãi giữ xe có mái che chắc chắn; tránh xa các toà nhà cao tầng đang thi công.

- Nếu bắt buộc phải đậu xe ô tô ngoài trời, hãy chọn chỗ đất cao, thoáng và tránh nơi trũng dễ úng ngập.

Chống ngập cho xe ô tô:

- Nâng gầm xe bằng cách kê gạch, tấm gỗ nếu khu vực đậu có nguy cơ ngập.

- Dán băng keo hoặc bịt kín khe cửa, ống xả, lỗ hút gió thấp để hạn chế nước tràn hoặc gió lùa vào.

- Ngắt điện từ bình ắc quy nếu dự kiến phải để xe lâu trong vùng ngập.

Bảo vệ bề ngoài xe:

- Dùng bạt phủ chuyên dụng chống nước, cố định thật chắc để tránh gió lốc, gió bão lớn.

- Trước khi tắt máy, gập gương chiếu hậu để giảm nguy cơ va quệt với vật thể bay.

Một xe ô tô đậu trên đường Nguyễn Sỹ Sách gần chung cư Bảo Sơn bị cây lớn đổ do bão số 5. Ảnh: CTV

Kiểm tra và phòng ngừa:

- Đổ đầy xăng/dầu vì ngay sau bão lớn, có thể rất khó di chuyển và tìm được cây xăng.

- Kiểm tra lốp, phanh, cần gạt mưa, dung dịch rửa kính xe để xe sẵn sàng nếu phát sinh tình huống cần di chuyển xe khẩn cấp.

- Mang theo dây câu bình điện ắc quy, kích thuỷ lực, đèn pin, áo mưa, bộ sơ cứu.

Ngay sau khi bão tan, hết mưa:

Theo một cán bộ kỹ thuật hãng Mazda Vinh hướng dẫn: Khi phát hiện ô tô bị ngập hoặc cây cối, cột điện đổ đè lên, khi kiểm tra xe, không nổ máy ngay vì nếu nổ máy sẽ dễ gây hỏng nặng động cơ và khắc phục rất khó và tốn kém. Đây là các lỗi thường gặp đối với tài xế thiếu kinh nghiệm hoặc chủ xe mới và khi đó việc khắc phục sẽ khó khăn và hiệu quả không đạt tối đa.

Một xe ô tô đậu trên đường Đinh Lễ, gần chung cư Nam Nguyễn Sĩ Sách may mắn không bị cây ngã đổ trong cơn bão số 5. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, trước khi khởi động xe, cần kiểm tra tình trạng dầu, nước làm mát, lọc gió, hệ thống điện trước khi vận hành. Nếu xe bị ngập sâu hoặc xe bị cây cối, cột điện ngã đổ gây hỏng nặng thì gọi ngay cứu hộ hoặc đưa xe đến gara để kiểm tra.

Trường hợp xe đang có bảo hiểm thân vỏ và chủ xe mua bảo hiểm kèm theo gói thuỷ kích thì nên gọi báo cho Tổng đài hoặc dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng của từng hãng xe, xưởng sửa chữa để được tư vấn, chọn giải pháp di chuyển, cứu hộ./.