TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 10: Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông

TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 10: Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An phát lúc 5h ngày 28/9, bão số 10 di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 05h00 ngày 28/9/2025. Ảnh: KTTV Nghệ An

Hồi 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

16 giờ ngày 28/9

Tây Tây Bắc, khoảng 30km/h, có khả năng mạnh thêm

17,5-107,6E, trên vùng biển Nghệ An- Quảng Trị

Cấp 12-13, giật cấp 16

Vĩ tuyến 14,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 113,0E

Cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi

04 giờ ngày 29/9

Tây Tây Bắc, khoảng 25- 30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ

18,9N- 105,2E, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh

Cấp 9- 10, giật cấp 13

Vĩ tuyến 15,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 112,0E

Cấp 4: khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị

Cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi

16 giờ ngày 29/9

Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp

20,6N- 102,0E, trên khu vực Thượng Lào

< Cấp 6

Phía Bắc vĩ tuyến 16,0N; phía Tây kinh tuyến 106,5E

Cấp 3: từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); Khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Quảng Trị





Cảnh báo diễn biến của bão:

- Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

- Trên vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Nước dâng do bão vùng ven bờ: Vùng ven biển Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền:

Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực tỉnh Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa dự báo: ở vùng Đồng bằng ven biển và Trung du phổ biến: 150 - 300mm, có nơi trên 450mm như Hoàng Mai, Trường Vinh, Nam Đàn...; Vùng núi phổ biến 150 – 250 mm, có nơi trên 350 mm như Quế Phong, Quỳ Châu... Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (100mm/3h).



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh