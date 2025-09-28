TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 10: Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông

TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 10: Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông
Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An phát lúc 5h ngày 28/9, bão số 10 di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Hồi 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):
|Thời điểm dự báo
|Hướng, tốc độ
|Vị trí
|Cường độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|16 giờ ngày 28/9
|Tây Tây Bắc, khoảng 30km/h, có khả năng mạnh thêm
|17,5-107,6E, trên vùng biển Nghệ An- Quảng Trị
|Cấp 12-13, giật cấp 16
|Vĩ tuyến 14,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 113,0E
|Cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi
|04 giờ ngày 29/9
|Tây Tây Bắc, khoảng 25- 30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ
|18,9N- 105,2E, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh
|Cấp 9- 10, giật cấp 13
|Vĩ tuyến 15,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 112,0E
|Cấp 4: khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị
Cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi
|16 giờ ngày 29/9
|Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp
|20,6N- 102,0E, trên khu vực Thượng Lào
|< Cấp 6
|Phía Bắc vĩ tuyến 16,0N; phía Tây kinh tuyến 106,5E
|Cấp 3: từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); Khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Quảng Trị
Cảnh báo diễn biến của bão:
- Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.
- Trên vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Nước dâng do bão vùng ven bờ: Vùng ven biển Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền:
Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực tỉnh Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.
Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa dự báo: ở vùng Đồng bằng ven biển và Trung du phổ biến: 150 - 300mm, có nơi trên 450mm như Hoàng Mai, Trường Vinh, Nam Đàn...; Vùng núi phổ biến 150 – 250 mm, có nơi trên 350 mm như Quế Phong, Quỳ Châu... Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (100mm/3h).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh