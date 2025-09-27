Kinh tế Bão số 10 áp sát, nhiều khu vực miền núi Nghệ An xảy ra sạt lở, chia cắt Trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các xã miền Tây Nghệ An, đến cuối chiều 27/9 đã xảy ra ngập đường, sạt lở núi gây chia cắt, tạm thời bị cô lập một số địa điểm. Lực lượng địa phương cấp tập triển khai các phương án ứng phó.

Ngay từ sáng sớm ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Lượng Minh đã trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn. Đặc biệt, đối với khu vực hai bên cầu treo Xốp Mạt, nơi bị lũ cuốn trôi trong các đợt lũ lụt vừa qua, đã có yêu cầu dừng lưu thông trên các phương tiện thuyền, đò, nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 500 hộ dân và hàng trăm học sinh tiểu học.

Nhiều tuyến đường liên xã ở khu vực huyện Kỳ Sơn cũ có nguy cơ bị cắt đứt, cô lập khi có mưa to do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Nguyễn Nam

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh khẳng định: “Địa phương sẽ kiên quyết cấm tất cả các loại tàu, thuyền đi qua sông. Mục đích cấm là để đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản của người dân”.

Tại tuyến đường liên xã đi vào các xã Chiêu Lưu, Bảo Thắng, nơi có hơn 5.000 người dân thuộc các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú sinh sống, nguy cơ bị chia cắt khi mưa to là rất cao. Chiều 26/7, tuyến đường và đập tràn qua bản Xiêng Thù đã ngập nước và bị chia cắt, chính quyền đã tạm cấm qua lại.

Ông Thái Đình Bảy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo Thắng chia sẻ trong lo lắng: “Nếu mưa lớn kéo dài thì sẽ không thể đi lại được, khiến mọi việc bị đình trệ, ảnh hưởng đến việc học tập, ăn ở của học sinh cũng như giáo viên”.

Tại tuyến Quốc lộ 7 đoạn đi qua bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn) và Tỉnh lộ 543D đi vào khu vực biên giới xã Mường Típ, nhiều ngày mưa liên tục đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở núi. Do các điểm sạt lở diễn ra nhiều và trải rộng, việc lưu thông của người dân đang gặp nhiều nguy hiểm.

Ông Lô Văn Hằng ở xã Mường Típ cho biết: “Mưa đi rất khó, sạt lở hết, đá lăn từ trên xuống, nguy hiểm lắm. Mong bão đừng vào, đừng mưa nữa”.

Một số đoạn trên tỉnh lộ 543D bắt đầu sạt lở khi có mưa. Ảnh: Nguyễn Nam

Trên địa bàn xã Thông Thụ, đến chiều 27/9, sau liên tiếp nhiều trận mưa lớn cũng đã xảy ra sạt lở tại bản Mường Phú. Hàng chục khối đất đá sạt trượt rơi tràn xuống mặt đường và làm tắc khe suối; tràn vào nhà của ông Lô Văn Minh; tuyến đường vào bản Na Hứm và một số điểm trên tuyến Quốc lộ 48, Quốc lộ 16 cũng xảy ra sạt lở.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Thông Thụ đã có mặt kịp thời hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản ra khỏi nhà. Hạt quản lý giao thông Đồng Văn, Hủa Na cũng đã huy động máy móc để tiến hành san, gạt các điểm sạt lở, đảm bảo việc thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Sạt lở và ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Thông Thụ. Ảnh: CSCC

Đến cuối chiều 27/9, tại Tỉnh lộ 543 (đi qua các xã Lượng Minh, Tương Dương, Nga My, Yên Hòa) ghi nhận rất nhiều điểm sạt lở và ngập tràn đầy bùn đất chưa được khắc phục. Trong trường hợp mưa to, những địa điểm này sẽ cực kỳ nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Chiều 27/9, xã Yên Na đã cử các tổ công tác đi kiểm tra tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập tại các đập tràn và khu vực đập thủy điện Bản Vẽ. Đồng thời, xã cũng thành lập các tổ trực 24/24 tại trụ sở xã và các bản trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Quốc lộ 7 đi qua xã Nậm Cắn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Nguyễn Nam

Các ban, ngành cấp tỉnh cũng như lãnh đạo địa phương hiện nay đang căng mình theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án, sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra cho người dân. Cùng với đó, tiến hành rà soát, thực hiện các phương án chốt trực và cảnh báo, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường.