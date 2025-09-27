Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An khẩn trương triển khai các phương án ứng phó bão số 10 Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) triển khai các phương án đồng bộ, chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi), quyết tâm đảm bảo an toàn lao động, an toàn hệ thống điện và xử lý nhanh các sự cố lưới điện có thể xảy ra.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 10 (Bualoi) sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, bao gồm tỉnh Nghệ An.

Bão số 10 có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, rủi ro thiên tai cấp 4, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15, kèm theo mưa rất to, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, lốc sét…

Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với lực lượng Quân đội chặt tỉa cành cây, tránh nguy cơ gió bão làm đổ cây vào đường điện gây mất an toàn lưới điện.

Ngay sau khi có thông tin dự báo về cơn bão số 10, PC Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc kích hoạt khẩn cấp triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động, tài sản lưới điện, công trình và an toàn điện trong nhân dân.

Sáng 27/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Công ty Điện lực Nghệ An do ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty chủ trì tổ chức cuộc họp trực tuyến kết nối với 20 điểm cầu các đơn vị trực thuộc, tiến hành rà soát toàn diện việc triển khai các phương án ứng phó bão số 10 (Bualoi).

Toàn cảnh cuộc họp rà soát toàn diện việc triển khai các phương án ứng phó bão số 10 (Bualoi).

Tại cuộc họp trực tuyến, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình vận hành lưới điện thời điểm hiện tại và công tác triển khai sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Theo đó, các Đội quản lý điện lực khu vực (Đội QLĐLKV) trực thuộc và Xí nghiệp Quản lý vận hành lưới điện cao thế đã tiến hành tổ chức kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, sự cố, gây mất an toàn trong quản lý vận hành khi bão đổ bộ vào địa bàn; chặt tỉa cây cối có nguy cơ gãy đổ vào đường dây lưới điện…

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra các phương tiện, vật tư dự phòng, thiết bị thông tin liên lạc và nhân lực để ứng phó với gió, mưa, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất thường xảy ra ở các xã miền núi và các vùng bị ngập lụt ở các xã đồng bằng ven biển; tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn điện trong mưa bão.

Các Đội QLĐLKV trực thuộc đã và đang rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, đặc biệt quan tâm các trạm bơm công suất lớn có phương án dự phòng, ưu tiên các phụ tải quan trọng của địa phương như cơ quan chỉ huy phòng chống bão, bệnh viện, trung tâm y tế… khi xảy ra sự cố tập trung mọi nguồn lực để xử lý trong thời gian sớm nhất.

Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã thành lập các tổ công tác do Ban Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn, khẩn trương trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCTT & TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban để tổ chức ứng trực đến khi hoàn lưu của bão kết thúc.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện bọc bạt che phủ các tủ đấu dây MK, tủ máy biến áp tại các trạm 110kV.

Ban Giám đốc PC Nghệ An chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, tiếp tục rà soát, xử lý các điểm xung yếu có nguy cơ gây mất an toàn; làm việc với chính quyền địa phương trên địa bàn, thông báo đến các hộ dân sử dụng điện phối hợp chặt cây, tỉa cành nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về lưới điện do cây gãy đổ vào đường điện cũng như các phần dây ra sau công tơ của khách hàng. Phân công lịch trực cụ thể đến tất cả cán bộ công nhân viên, bố trí vật tư dự phòng, xe cộ, thuốc men và thực phẩm để đáp ứng kịp thời khi có sự cố do bão gây ra.

Sau hoàn lưu bão, trước khi cấp điện trở lại cho các vùng bị ngập úng phải kiểm tra với tinh thần an toàn đến đâu, cấp điện trở lại đến đó. Các đơn vị tuân thủ thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư và phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ”. Chủ động chằng néo, buộc chắc chắn nhà cửa, kho tàng, cửa ra vào, cửa sổ của trụ sở làm việc, che chắn các phương tiện làm việc, thiết bị văn phòng và các công trình khác.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, chủ trì cuộc họp rà soát toàn diện việc triển khai các phương án ứng phó bão số 10 (Bualoi).

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), Công ty Điện lực Nghệ An đã và đang chủ động, khẩn trương triển khai các phương án PCTT&TKCN theo đúng chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như UBND tỉnh Nghệ An. Công ty đã xây dựng và cập nhật đầy đủ các phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ.

Công tác kiểm tra, gia cố lưới điện, trạm biến áp, cột điện và hệ thống thoát nước tại các trụ sở, trạm… đã được thực hiện. Đồng thời, bố trí nhân lực, vật lực, phương tiện, hệ thống thông tin thông suốt, sẵn sàng ứng phó nhanh với mọi tình huống có thể xảy ra.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, an toàn cho hệ thống lưới điện và khắc phục nhanh sự cố (nếu có) sớm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân. PC Nghệ An cam kết sẽ bám sát tình hình diễn biến của cơn bão, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để chủ động trong công tác phòng, chống và sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu”.

Dự đoán bão số 10 (Bualoi) có thể gây thiệt hại lớn đối với hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Giám đốc PC Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời và quyết liệt ứng phó tình hình mưa bão. Toàn thể CBCNV PC Nghệ An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng trong mọi tình huống, sẵn sàng và quyết tâm cao nhất để vượt qua cơn bão số 10 (Bualoi) an toàn và hiệu quả.