Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An chủ động phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) chủ động xây dựng kế hoạch, lập phương án chi tiết cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ các địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngay từ những tháng đầu quý II/2025, Công ty Điện lực Nghệ An đã quán triệt đến cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị về tầm quan trọng của việc đảm bảo điện đối với chuỗi sự kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tuyệt đối không chủ quan, để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp điện.

Công ty Điện lực Nghệ An triển khai thực hiện các phương án sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến đường dây. Phối hợp với chính quyền, công an… tại địa phương rà soát, xây dựng triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Các Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) chủ động làm việc với UBND phường, xã để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đảng, đảm bảo cung cấp điện ổn định, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Căn cứ vào phương án cấp điện chung của toàn công ty và đặc điểm lưới điện của từng đơn vị, các đội QLĐLKV trực thuộc đã triển khai lập và thực hiện kế hoạch phương án đảm bảo cung ứng điện. Chủ động bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Trong thời gian diễn ra đại hội, không thực hiện cắt điện theo kế hoạch để sửa chữa trên lưới gây mất điện, trừ trường hợp xử lý sự cố, đồng thời ưu tiên đảm bảo cung cấp điện, bố trí máy phát điện dự phòng (nếu cần thiết), nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra Đại hội. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Tổ chức trực tăng cường đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong ngày địa phương diễn ra đại hội Đảng bộ.

Ngày 20/8/2025, tại Trung tâm hội nghị phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Để đảm bảo công tác cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục, Công ty Điện lực Nghệ An đã bố trí nguồn chính sử dụng 01 máy phát điện công suất 1000kVA lắp đặt bên cạnh trung tâm hội nghị gần khu vực tổ chức đại hội, cấp điện trực tiếp cho hệ thống âm thanh, ánh sáng, quạt, điều hòa… của đại hội. Nguồn dự phòng cho toàn bộ hệ thống tại khu vực trung tâm hội nghị là nguồn điện lưới từ trạm biến áp (TBA) 560kVA-22/0,4kV ĐZ 475E15.7 Ngư Hải thông qua dao đảo chiều số 1.

Căn cứ thời gian diễn ra phục vụ Đại hội, Đội QLĐLKV Vinh đã tiến hành tổ chức kiểm tra ngày, kiểm tra đêm toàn bộ lưới điện trên địa bàn, đặc biệt chú trọng kiểm tra đường dây 475E15.7 và đường dây 479E15.7, không thực hiện cắt điện sửa chữa đường dây này nhằm cấp điện cho TBA Ngư Hải. Xử lý triệt để các tồn tại được phát hiện sau khi kiểm tra để đảm bảo nguồn điện phục vụ chương trình sự kiện và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện xử lý khiếm khuyết, nâng cấp cải tạo lưới điện nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng các cấp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Việc đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Công ty Điện lực Nghệ An. Công ty cùng các Đội Quản lý điện lực khu vực trực thuộc đã chuẩn bị tốt phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ chuỗi chương trình sự kiện.

Ban Giám đốc Công ty đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm chế độ trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h. Các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý nhanh nếu có sự cố phát sinh. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, rà soát, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện để phục vụ tốt nhất cho chuỗi sự kiện chương trình Đại hội Đảng trên địa bàn toàn tỉnh”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo cả về nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện, Công ty Điện lực Nghệ An chủ động sẵn sàng cho việc đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn và ổn định, góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.