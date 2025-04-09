Thời sự Điện lực Nghệ An nói về việc hóa đơn tiền điện tăng cao Theo ghi nhận từ Phòng Điều Độ Công ty Điện lực Nghệ An, sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày cao điểm nắng nóng của tháng 8 đạt đỉnh. Đặc biệt, đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 14/8, trong các ngày đó công suất max luôn trên 1.000 MW, sản lượng ngày luôn xấp xỉ 20 đến 21 triệu kWh, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh

Tháng 8 năm nay ghi nhận những diễn biến thời tiết khá cực đoan và trái ngược. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 23/8, nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ ban ngày nhiều nơi vượt ngưỡng 37-39 độ C, có thời điểm lên tới 40 độ C, kèm theo độ ẩm thấp và gió phơn khô nóng.

Nghệ An đã trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của hiện tượng này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, khiến nhiệt độ tăng cao và hình thành các đợt nắng nóng diện rộng.

Trong khi đó, những ngày cuối tháng 8 lại ghi nhận sự xuất hiện của mưa lớn và bão. Từ ngày 24/8 trở đi, thời tiết chuyển biến rõ rệt do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Nhiều địa phương miền miền Trung đã có mưa.

Trong thời gian nắng nóng kéo dài đầu tháng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện… tăng đột biến. Nhiều hộ gia đình phải sử dụng điều hòa gần như cả ngày lẫn đêm để chống chọi với nền nhiệt oi bức, dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng cao.

Công ty Điện lực Nghệ An huy động các lực lượng khắc phục, sửa chữa sự cố.

Theo ghi nhận từ Phòng Điều Độ Công ty Điện lực Nghệ An, sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày cao điểm nắng nóng của tháng 8 đạt đỉnh. Đặc biệt, đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 2/8 đến 14/8, trong các ngày đó công suất max luôn trên 1.000 MW, sản lượng ngày luôn xấp xỉ 20 đến 21 triệu kWh, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2024 (sản lượng trung bình ngày của năm 2024 là 14,4 triệu kWh). Công suất đỉnh xảy ra vào ngày 4/8: Pmax = 1.147 MW. Sản lượng đỉnh xảy ra ngày 5/8: A ngày max = 21.989.658 kWh. Điều này kéo theo hệ quả là hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân trong tháng 8 cũng “đội” lên rõ rệt so với các tháng trước đó.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An cùng ban lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo anh em công nhân làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố lưới điện.

Ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục trong đợt nắng nóng đầu tháng 8. Hiện tại, PC Nghệ An sử dụng hệ thống đo đếm sản lượng điện bằng công tơ điện tử, độ minh bạch và chính xác cao. Lịch ghi chỉ số được công khai trên trang web, lãnh đạo duyệt đưa vào phần mềm quản lý và thông báo đến tận khách hàng, cách tính giá điện công khai, minh bạch theo quy định của EVN. Sau khi ghi chỉ số công tơ, đối với khách hàng có sản lượng tăng giảm 30% so với tháng trước Công ty Điện lực Nghệ An đều tiến hành phúc tra chỉ số. Đối với khách hàng có sản lượng tăng đột biến công ty sẽ tiến hành kiểm tra cùng khách hàng tìm rõ nguyên nhân. Đặc biệt, sau các đợt bão, lũ tình trạng chạm, chập dây xảy ra sau công tơ của khách hàng khá phổ biến. Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp với khách hàng tổ chức kiểm tra cụ thể và xử lý kịp thời, đối với các trường hợp do yếu tố thiên tai thì ngành Điện đều có giải pháp hỗ trợ theo quy định của ngành đã chỉ đạo. Công ty Điện lực Nghệ An mong nhận được sự đồng hành từ người dân, sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, nhất là trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu”.

Công nhân điện lực làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 5.

Công nhân điện lực khắc phục sự cố sau mưa bão.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp đến hiện trường kiểm tra việc khắc phục sự cố sau mưa bão vừa qua.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Cơ quan khí tượng dự báo xu hướng thời tiết bất thường tiếp tục diễn ra trong tháng 9 và các tháng cuối năm. Do đó, người dân được khuyến cáo:

Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo người dân tăng cường áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, để góp phần giảm chi phí tiền điện tăng cao như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; Ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý (khoảng 26-28 độ C) kết hợp với quạt; Không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn; Hạn chế sử dụng điện vào khung giờ cao điểm; Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tránh lạm dụng điện năng; Đặc biệt, khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà.

Khắc phục sự cố tại các đường dây.

Để bảo vệ quyền lợi cũng như kiểm soát chi tiêu, mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nên chủ động kiểm tra và theo dõi hàng ngày, hàng tháng sản lượng điện tiêu thụ, tránh tiền điện tăng đột biến mà không hiểu nguyên do, bằng các cách đơn giản là cài đặt app chăm sóc khách hàng của EVNNPC, theo dõi lượng điện năng tiêu thụ, ước tính tiền điện mỗi ngày từ đó kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Nắng nóng tại Nghệ An, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đẩy chi phí sinh hoạt của người dân lên cao, đặc biệt là tiền điện. Việc chủ động thích nghi và sử dụng điện một cách hợp lý là điều cần thiết để giảm gánh nặng chi tiêu và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng kéo dài.