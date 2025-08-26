Kinh tế Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An thông tin tiến độ cấp điện trở lại Bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An tối 25/8, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện, khiến nhiều khu vực trong tỉnh vẫn chưa có điện trở lại. Trước tình hình này, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An để thông tin về mức độ thiệt hại cũng như tiến độ khắc phục sự cố.

PV: Xin ông cho biết tình hình hiện nay, ngành điện Nghệ An chịu thiệt hại thế nào do tác động của bão số 5?

Ông Lê Quang Thanh: Bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An tối 25/8 là cơn bão lớn, gây thiệt hại rất nặng cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi bão đi qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai khẩn trương công tác kiểm tra, khoanh vùng sự cố và tổ chức lực lượng để khắc phục. Mục tiêu số một là khôi phục điện sớm nhất phục vụ đời sống nhân dân, cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bệnh viện.

PV: Hiện nay, khu vực nào là mất điện trên diện rộng nhất, thưa ông?

Ông Lê Quang Thanh: Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm địa bàn TP Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai (cũ). Riêng khu vực TP Vinh (cũ), tình trạng mất điện diện rộng chủ yếu do cây cối ngã đổ vào đường dây, làm đứt dây dẫn và gãy cột điện.

PV: Vậy tiến độ khắc phục ra sao? Công ty đã huy động nhân lực như thế nào để xử lý?

Ông Lê Quang Thanh: Theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo Công ty, chúng tôi đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ lưới điện trung thế tại khu vực TP Vinh cũ và một số khu vực trọng điểm ngay trong ngày hôm nay (26/8). Sau đó, sẽ tiếp tục xử lý các tuyến hạ thế, từng bước cấp điện trở lại cho các hộ dân theo phương châm “xử lý đến đâu, cấp điện đến đó”.

Về lực lượng, Công ty đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, Tổng công ty cũng cử 3 Phó Tổng Giám đốc trực tiếp vào Nghệ An để chỉ đạo công tác khắc phục. Song song với đó, các đội xung kích từ những công ty điện lực khác cũng đã được điều động hỗ trợ. Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để sớm cấp điện trở lại cho bà con.